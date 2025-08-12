¿Existe una posibilidad real del fin del régimen de Nicolás Maduro o se trata de simple presión diplomática por parte de EE. UU.?

Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico y terrorismo, una cifra récord que iguala la recompensa por Osama Bin Laden.

La medida desata rumores sobre una posible operación militar en Venezuela, mientras Maduro propone “unir fuerzas militares” con Colombia.

En el tablero global, la reunión Trump–Putin añade un nuevo nivel de intriga.

¿Estamos ante un movimiento real o pura presión diplomática?

Análisis con expertos en el programa Ángulo de NTN24.