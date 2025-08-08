NTN24
Viernes, 08 de agosto de 2025
Teletrabajo

Licenciada en Educación explica por qué 8 de cada 10 jóvenes venezolanos prefiere el teletrabajo

agosto 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Jóven trabajando desde casa - Foto de referencia: pexels
Según la experta, la pandemia de Covid-19 impulsó esta modalidad laboral.

Según cita el medio de comunicación venezolano El Nacional, Marysabel Suárez, licenciada en Educación y directora del Centro de Estudios en Línea de la Universidad Católica Andrés Bello, explicó en entrevista con Unión Radio, por qué 8 de cada 10 jóvenes venezolanos prefiere el teletrabajo.

De acuerdo con la experta, la razón por la que 80% de los jóvenes del país caribeño prefieren el denominado 'home office', es por la flexibilidad para gestionar su tiempo.

“La pandemia (Covid -19) consolidó este fenómeno (...) Obligó a millones de personas a ver lo que quizás mucho aceptaban”, expresó Suárez.

“Las cifras con impactantes, el 80% de los jóvenes buscan autogestión, cada vez más se suman, y no solo jóvenes, muchas generaciones adoptan esta actividad”, acotó.

Para la licenciada, “el teletrabajo es más que trabajar en casa o en otros lugares, pues requiere un liderazgo, es una alternativa, una oportunidad, una puerta abierta”.

“Tenemos casos muy interesantes, en Margarita, por ejemplo, hay comunidades de nómadas digitales en Margarita”, añadió.

¿Qué se entiende por teletrabajo?

Es una modalidad laboral que permite a los empleados realizar sus tareas y funciones fuera de la oficina física, utilizando tecnologías de la información y comunicación (TIC).

En esencia, es trabajo a distancia, donde la presencia física del empleado en el lugar de trabajo tradicional no es obligatoria.

El teletrabajo se puede realizar desde el domicilio del trabajador, en otros lugares o establecimientos distintos a la empresa, o incluso en espacios de coworking.

La comunicación y colaboración con la empresa y compañeros se realiza a través de herramientas digitales como correo electrónico, videoconferencias, plataformas de gestión de proyectos, etc.

El teletrabajo ofrece flexibilidad en cuanto a horarios y lugar de trabajo, lo que puede generar beneficios tanto para el empleado como para el empleador.

Entre los beneficios se encuentran la reducción de costos de desplazamiento, ahorro de tiempo, mayor conciliación entre la vida laboral y personal, y potencial aumento de la productividad.

En muchos países existen leyes y regulaciones específicas que establecen las condiciones laborales para el teletrabajo, incluyendo aspectos como la seguridad y salud ocupacional, la jornada laboral y los derechos del teletrabajador.

El trabajo remoto puede ser autónomo (realizado completamente fuera de la empresa), móvil (con desplazamientos frecuentes) o suplementario (combinado con trabajo presencial).

En cuanto a su adaptación, la implementación exitosa del teletrabajo requiere de un engranaje tanto por parte de la empresa como del empleado, incluyendo la capacitación en el uso de herramientas digitales y la definición clara de responsabilidades y objetivos.

