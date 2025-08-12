"Estaban buscando impedir que alguien como Miguel Uribe gobernara": exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa

El magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay tiene de luto a Colombia. El político de 39 años falleció tras dos meses de estar luchando por su vida en una clínica a causa de heridas de bala que un sicario le disparó cuando desarrollaba un acto político en el occidente de Bogotá.

En entrevista con el programa La Noche de NTN24, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa y el congresista Andrés Forero, amigos personales de Uribe Turbay, se refirieron al asesinato del político y su impacto en Colombia.

Peñalosa describió a Uribe Turbay como "un líder excepcional" cuya pérdida representa una "inmensa tragedia para Colombia".

"Es una gran pérdida porque era una persona estudiosa, enamorada de Colombia y de la gente (...) A él de verdad sí le gustaba ese trabajo con los ciudadanos (...) Miguel estaba el día en que lo asesinaron en una reunión con 150 personas en un parque en Fontibón, con ediles, con el concejal de él en ese sector, porque él quería estar con la gente", aseguró.

Por otro lado, el también candidato presidencial aseguró que el crimen del senador buscó impedir que alguien como él llegara al poder: "Estaban buscando impedir que alguien como Miguel gobernara. Pero, si querían impedir que alguien como Miguel gobernara, ¿qué tipo de gobierno es que estaban tratando de ayudar? Ojalá que la verdad se sepa algún día", señaló.

Peñalosa también mencionó la relación entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el trabajo de Miguel Uribe desde la oposición: "Miguel fue una persona especialmente agredida por el presidente. Obviamente, Miguel atacó también mucho al presidente, pero es que una cosa es atacar a la persona y otra cosa es atacar los programas, las decisiones públicas. Yo creo que está bien criticar las medidas de gobierno y los actos de gobierno, pero no a las personas".

A su turno, Forero señaló que hoy Colombia despide a un político excepcional que, además, un gran ser humano.

"Era un gran, un fantástico padre, el amor que tenía por Alejandro, realmente era grande. Él vivía por su hijo (...) también era un gran esposo, acogió a las hijas de su esposa como si fueran propias, un gran hijo también, un gran hermano, y en el caso mío pues puedo decir que fue un gran amigo", dijo.