Trump tomará control de la Policía de la capital y desplegará a la Guardia Nacional: "La tasa de asesinatos en Washington es más alta que la de Bogotá"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que el gobierno federal tomará el control de la seguridad de Washington y desplegará a la guardia nacional para combatir la delincuencia porque, según él, la capital está "invadida por pandillas violentas".

Los republicanos aseguran que Washington, gobernada por los demócratas, tiene índices elevados de delincuencia y de personas sin hogar. Las estadísticas oficiales muestran por el contrario una disminución de los delitos violentos.

"Hoy es el Día de la Liberación en Washington D.C. y vamos a recuperar nuestra capital", declaró el presidente en rueda de prensa.

"Despliego a la guardia nacional para ayudar a restablecer el orden público en Washington", afirmó.

Añadió que movilizará a los militares "si es necesario". "No creo que los necesitemos", matizó, no obstante.

Asimismo, afirmó que la capital es un lugar más peligroso para vivir que Bagdad, Ciudad de Panamá, Brasilia, San José, Bogotá, Ciudad de México y Lima. "¿Quieres vivir en lugares así? No lo creo. No lo creo", dijo.

“El número de robos de autos se ha duplicado en los últimos cinco años, y el número de robos de vehículos se ha más que triplicado. En 2023, los asesinatos alcanzaron probablemente la tasa más alta de la historia. Dicen que son 25 años, pero no saben qué significan, porque simplemente se remontan al pasado. 25 años no pueden ser peores. Nuestra capital ha sido tomada por bandas violentas y criminales sanguinarios, turbas errantes de jóvenes desenfrenados, drogadictos y personas sin hogar”, recalcó.

El mandatario, que indultó a unas 1.500 personas involucradas en el asalto al Capitolio en 2021, considera que la policía y los fiscales no son lo suficientemente duros y la delincuencia en Washington está "totalmente fuera de control".

Trump también ordenó enviar a Los Ángeles a efectivos de la guardia nacional contra los manifestantes que denunciaban las redadas migratorias.

El presidente republicano de 79 años tiene la intención de llevar a cabo esta política en otras ciudades como Nueva York y Chicago.

A diferencia de los 50 estados, Washington opera bajo una relación única con el gobierno federal que limita su autonomía y otorga al Congreso un control extraordinario sobre los asuntos locales.

Desde mediados de la década de 1970, la Ley de Autonomía ha permitido a los residentes elegir un alcalde y un consejo municipal, aunque el Congreso aún controla el presupuesto de la ciudad.

Datos preliminares de la policía de Washington D. C. muestran descensos significativos en la delincuencia violenta entre 2023 y 2024, aunque esto ocurrió tras un aumento repentino de la violencia tras la pandemia.

Antes de la conferencia de prensa, Trump publicó en redes sociales que quiere "detener los delitos violentos" y combatir los campamentos de personas sin hogar, tras firmar una orden el mes pasado que facilita el arresto de estas personas.

Trump ordenó a las personas sin hogar que "salieran" de la ciudad en una publicación en Truth Social el domingo, prometiendo "hacer de nuestra capital un lugar más seguro y hermoso que nunca".

Prometió a las personas "lugares donde quedarse", pero "lejos de la capital". Trump afirmó que los delincuentes serían encarcelados y que todo sucedería "muy rápido”.