"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti": el sentido mensaje de despedida de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe

Este lunes se conoció el fallecimiento del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, quién sufrió un atentado el pasado 7 de julio durante un mitin político en Bogotá.

Desde entonces, Miguel permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe en la ciudad capitalina.

Ante su dura partida, su esposa, María Claudia Tarazona, publicó un emotivo mensaje de despedida para quien describió como el amor de su vida.

Desde su cuenta de Instagram, Tarazona posteó una foto junto a Miguel y empezó diciendo: "Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro".

"Pido a Dios que me muestre el camino para aprender a vivir sin ti", añadió María Claudia quien también expresó que su amor "trasciende este plano físico".

"Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad", aseveró.

La esposa del precandidato presidencial finalizó su conmovedor mensaje diciendo: "Descansa en paz, amor de mi vida, cuidaré a nuestros hijos".

El político, de 39 años, fue víctima del atentado cuando participaba de un evento político en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá, el pasado 7 de julio.

Uribe Turbay, uno de los líderes de la oposición en el país, llevaba a cabo un mitin con seguidores en un parque público, cuando recibió varios disparos propinados por parte de un sicario menor de edad que se escabulló entre la multitud.

El bogotano pudo ser atendido de emergencia y fue llevado a un centro médico cercano, sin embargo, fue trasladado horas más tarde a una clínica especializada.

Desde que ocurrió el atentado, el legislador pasó más de dos meses hospitalizado y fue sometido a múltiples cirugías.