Expresidentes y líderes políticos reaccionan a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

Este lunes falleció el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay tras dos meses luchando por su vida.

El político de 39 años de edad fue víctima del atentado cuando participaba de un evento político en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá, el pasado 7 de julio.

Tras la noticia, varios expresidentes y líderes políticos del país lamentaron su muerte y enviaron un mensaje de apoyo a su familia.

Uno de los primeros en reaccionar fue el el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien fue condenado a 12 años de prisión tras haber sido hallado culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuaciones penal.

“El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”, afirmó en su cuenta de X.

Asimismo, el expresidente colombiano Iván Duque aseguró que “recibió con dolor la noticia de la muerte de Miguel Uribe”.

“El terrorismo nos arrebató a una promesa de Colombia y a un líder íntegro y transparente. Mi solidaridad con su familia y todos sus seres queridos en estos momentos lamentables. El mejor homenaje que podemos hacer los colombianos a este gran ser humano es honrar su legado, con la unidad de propósito y patriotismo pleno. Colombia llora, pero no se rendirá ante los criminales que apagaron la vida de un joven admirable”, aseguró.

La precandidata presidencial y periodista Vicky Dávila agradeció al candidato por su lucha y compromiso con el país.

“Miguel Uribe, una gran ilusión que apagaron las balas. Miguel, ya estás en el cielo, toda Colombia te tiene en el corazón. Gracias por tu lucha. A la familia Uribe Turbay, todo el amor. Dios cuide a nuestro adolorido país”, dijo.

Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal aseguró que la muerte de Turbay será el motor para luchar por un mejor país.

“Con profundo dolor recibo la noticia del fallecimiento de nuestro compañero y precandidato Miguel Uribe, tras dos meses de valiente lucha por su vida”, inició.

“Mi corazón y mis oraciones están con su familia y seres queridos. Que Dios les conceda fortaleza en este momento de inmensa tristeza. Colombia pierde hoy a un hombre íntegro, con todas las capacidades y el compromiso para ayudar a construir un mejor país. Dios lo reciba en su gloria y, desde donde esté, nos inspire a seguir reconstruyendo esta nación que hoy enfrenta nuevamente sus peores épocas de violencia. Miguel, tu ejemplo será motor para luchar sin descanso por Colombia”, agregó.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que a Miguel lo callaron de la forma más “violenta y cobarde”.

“Hoy oramos por su familia y los acompañamos con el corazón, en el dolor y en la indignación. Su asesinato no tiene justificación. Nos devolvieron a la peor versión de Colombia: esa donde pensar distinto se paga con sangre”, señaló.

“No solo atentaron contra él, atentaron contra la democracia. Contra todos los que creemos que este país se construye con argumentos, no con balas. Nos duele Colombia. Pero duele más ver cómo la están dejando desangrar”, agregó.

“A Miguel lo callaron de la forma más violenta y cobarde. A nosotros no nos callarán. No callarán a toda una Colombia que con tristeza e indignación se levantará en contra de todo lo que hoy está mal. Hoy, más que nunca, nos queda el deber de alzar la voz. Porque Colombia no se rinde y no vamos a dejar de luchar por ella. Qué tristeza tan grande”, puntualizó.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también lamentó la muerte del senador.

“Miguel fue un gran ser humano, un líder honesto y valiente, un político con verdadera vocación de servicio. Me duele y lamento profundamente su muerte”, dijo.

“A pesar de su propia tragedia, Miguel dedicó su vida a luchar por un país en paz y así será recordado. Su asesinato debe ser un punto de quiebre para Colombia. No podemos aceptar la violencia en nuestro país. No podemos permitir que los violentos, una vez más, pongan en riesgo lo más profundo de nuestra democracia, que tanto tiempo y esfuerzo nos ha costado construir y mantener. No sólo acaban una vida y destruyen una familia, sino que atentan contra la democracia misma”, afirmó.

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, expresó desde su cuenta en X que lamenta profundamente el fallecimiento del senador y precandidato presidencial y le envía su solidaridad "a su familia, amigos y seguidores" en este momento de dolor.

"Hoy es un día triste para el país. La violencia no puede seguir marcando nuestro destino. La democracia no se construye con balas ni con sangre, se construye con respeto, con diálogo y reconociendo nuestras diferencias, sin importar la posición política", afirmó.

E hizo un llamado al pueblo colombiano para unirse a "alzar la voz con fuerza para rechazar todo acto de violencia. No podemos permitir que el miedo y el odio sigan arrebatándonos la vida y la esperanza".