"Es una postura ideológica, no representa la voz de los hondureños": diputada Johana Bermúdez sobre apoyo de Xiomara Castro a Maduro

Guillermo Peña, analista en política internacional y económica, así como Johana Bermúdez, diputada por el Partido Nacional de Honduras, dialogaron en el Informativo USA de NTN24 sobre la renuncia del vicecanciller de Honduras para Asuntos Migratorios, Antonio García, por diferencias con la política exterior de la presidente Xiomara Castro, quien ha reiterado su respaldo a Nicolás Maduro tras las acusaciones de Estados Unidos por narcotráfico.

“Es vicecanciller, una persona muy cercana a la comunidad hondureña en los Estados Unidos, reflejó en parte la molestia que lo llevó a tomar su decisión. Fue un mensaje sin ninguna necesidad, el de Xiomara Castro, en apoyo (a Maduro). Lógica para el bien del país no lo tiene”, dijo Peña.

Por su parte, Bermúdez, expresó: “La postura de Xiomara Castro es una postura familiar, política e ideológica, no representa la voz de los hondureños”.

Antonio García, más temprano, indicó que su decisión se debe, entre otros aspectos, por la preocupación que le genera “el impacto que puedan tener en nuestros compatriotas en los Estados Unidos las consecuencias del reciente mensaje sobre Venezuela”.

“Si bien comprendo la amistad y solidaridad entre Honduras y Venezuela y que él se busca por una recompensa al estilo del Oeste no es conforme al derecho internacional ni a los principios de la carta de las Naciones Unidas, considero que las acciones adoptadas no favorecen el interés nacional ni el bienestar de nuestros hermanos compatriotas en Estados Unidos ni de las elecciones presidenciales a favor de Libre”, afirmó el funcionario.

“Adicionalmente, me inquieta la actual crisis electoral que vive el país y que considero artificial y sin precedentes. El Gobierno, como garante del orden y la democracia, está obligado a prevenir cualquier forma de violencia e intimidación y a garantizar un ambiente propicio para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto en paz y libertad”, agregó.

Asimismo, agradeció la confianza que le brindó para desempeñar dicho cargo y la oportunidad de servir al país “en un área tan sensible como los asuntos consulares y migratorios, donde se lograron avances y resultados históricos”.

“Me retiro con gratitud y respeto hacia su persona y su equipo, deseándoles los mayores éxitos en la gestión de este último semestre del período constitucional. Mantendré la confidencialidad de toda información a la que tuve acceso en el ejercicio de mis funciones”, concluyó.

El sábado, la mandataria hondureña manifestó el respaldo de su gobierno a Maduro, y expresó su solidaridad ante lo que calificó como “ataques infundados”, luego de que Estados Unidos elevara la recompensa por información para capturarlo por supuestamente colaborar con grupos de narcotráfico.