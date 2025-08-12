"Es una muestra más de cómo el presidente Petro trata de manipular las relaciones con EE. UU.": experto luego de que el mandatario afirmara que pensó en impedir ingreso de delegación norteamericana

El asesinato de Miguel Uribe motivó la presencia de una delegación estadounidense de alto nivel, encabezada por el subsecretario de Estado Cristopher Landau, en los actos fúnebres dispuestos en homenaje al precandidato y senador en Colombia.

Landau anunció su viaje a Bogotá el martes para expresar solidaridad y profunda preocupación ante los hechos.

Durante una entrevista concedida a Donald Trump Junior, el funcionario dijo que Estados Unidos mantiene sus ojos puestos en América Latina, ahora sacudida por el caso de violencia política contra Uribe Turbay, quien era reconocido por ser un férreo crítico del Gobierno del presidente de Gustavo Petro.

Román Ortiz, experto en seguridad y geopolítica latinoamericana, exasesor principal del Gobierno colombiano en Seguridad y Defensa, y profesor adjunto en el Centro William J. Perry para estudios hemisféricos de defensa en la Universidad de Defensa Nacional, habló sobre este tema en el programa La Tarde de NTN24.

Ortiz definió la decisión de Landau en un "doble sentido", tanto por la preocupación de la administración Trump por lo que está pasando en Colombia con la escalada de la violencia política en vísperas de una próxima jornada electoral en el país, como por el interés de Estados Unidos por competir políticamente con la administración Petro.

"Lo que hay es una manifestación de preocupación, de que de alguna manera se está creando un escenario de inseguridad a muchos niveles que puede terminar condicionando las elecciones (…) la violencia contra los candidatos. Ahora mismo hacer política en oposición en Colombia está netamente demostrado que es peligroso", aseguró Ortiz.

Para el académico, la situación de violencia en las zonas rurales colombianas también pone en cuestión la libertad de voto en muchas partes del país.

"El escenario de seguridad no es solamente preocupante en sí mismo, sino que además genera preocupación de cara a la competencia electoral que se viene el próximo año", insistió.

Sobre el apoyo que Petro mostró a Venezuela ante una posible militarización estadounidense, Ortiz consideró que su intención carece estratégicamente de sentido y la tildó de "inconcebible" con un régimen venezolano que se ha comportado de manera "bien hostil" hacia Colombia. "Los lazos de Petro con Maduro molestan al Gobierno de Estados Unidos", expresó.

Respecto a lo que aseguró Petro este martes acerca de estar pensando en impedir el ingreso a Colombia de Landau, aunque aclaró "no ser igual que ellos", Ortiz opinó que una decisión de esa dimensión sería una "muestra de cómo Petro trata de manipular las relaciones con Estados Unidos y dañar lo que es una relación estratégica" para el país sudamericano.

"Resulta tremendamente hostil la pretensión de cerrar el país a una delegación que viene a rendir sus respetos después del asesinato de un candidato a la presidencia de Colombia. En consecuencia, me parece que es una postura que es primero inaceptable desde un punto de vista de la mínima cortesía política y segundo, digamos, muy negativo para las relaciones entre los Estados Unidos y Colombia, y en última instancia para los intereses colombianos", concluyó Ortiz.