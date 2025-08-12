NTN24
Martes, 12 de agosto de 2025
Gustavo Petro

"Es una muestra más de cómo el presidente Petro trata de manipular las relaciones con EE. UU.": experto luego de que el mandatario afirmara que pensó en impedir ingreso de delegación norteamericana

agosto 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Román Ortiz, experto en seguridad y geopolítica latinoamericana, afirmó que varias de las expresiones del presidente colombiano han "carecido estratégicamente de sentido."

El asesinato de Miguel Uribe motivó la presencia de una delegación estadounidense de alto nivel, encabezada por el subsecretario de Estado Cristopher Landau, en los actos fúnebres dispuestos en homenaje al precandidato y senador en Colombia.

Landau anunció su viaje a Bogotá el martes para expresar solidaridad y profunda preocupación ante los hechos.

o

Durante una entrevista concedida a Donald Trump Junior, el funcionario dijo que Estados Unidos mantiene sus ojos puestos en América Latina, ahora sacudida por el caso de violencia política contra Uribe Turbay, quien era reconocido por ser un férreo crítico del Gobierno del presidente de Gustavo Petro.

Román Ortiz, experto en seguridad y geopolítica latinoamericana, exasesor principal del Gobierno colombiano en Seguridad y Defensa, y profesor adjunto en el Centro William J. Perry para estudios hemisféricos de defensa en la Universidad de Defensa Nacional, habló sobre este tema en el programa La Tarde de NTN24.

Ortiz definió la decisión de Landau en un "doble sentido", tanto por la preocupación de la administración Trump por lo que está pasando en Colombia con la escalada de la violencia política en vísperas de una próxima jornada electoral en el país, como por el interés de Estados Unidos por competir políticamente con la administración Petro.

"Lo que hay es una manifestación de preocupación, de que de alguna manera se está creando un escenario de inseguridad a muchos niveles que puede terminar condicionando las elecciones (…) la violencia contra los candidatos. Ahora mismo hacer política en oposición en Colombia está netamente demostrado que es peligroso", aseguró Ortiz.

Para el académico, la situación de violencia en las zonas rurales colombianas también pone en cuestión la libertad de voto en muchas partes del país.

"El escenario de seguridad no es solamente preocupante en sí mismo, sino que además genera preocupación de cara a la competencia electoral que se viene el próximo año", insistió.

Sobre el apoyo que Petro mostró a Venezuela ante una posible militarización estadounidense, Ortiz consideró que su intención carece estratégicamente de sentido y la tildó de "inconcebible" con un régimen venezolano que se ha comportado de manera "bien hostil" hacia Colombia. "Los lazos de Petro con Maduro molestan al Gobierno de Estados Unidos", expresó.

Respecto a lo que aseguró Petro este martes acerca de estar pensando en impedir el ingreso a Colombia de Landau, aunque aclaró "no ser igual que ellos", Ortiz opinó que una decisión de esa dimensión sería una "muestra de cómo Petro trata de manipular las relaciones con Estados Unidos y dañar lo que es una relación estratégica" para el país sudamericano.

o

"Resulta tremendamente hostil la pretensión de cerrar el país a una delegación que viene a rendir sus respetos después del asesinato de un candidato a la presidencia de Colombia. En consecuencia, me parece que es una postura que es primero inaceptable desde un punto de vista de la mínima cortesía política y segundo, digamos, muy negativo para las relaciones entre los Estados Unidos y Colombia, y en última instancia para los intereses colombianos", concluyó Ortiz.




Estados Unidos

Trump tomará control de la Policía de la capital y desplegará a la Guardia Nacional: "La tasa de asesinatos en Washington es más alta que la de Bogotá"


Miguel Uribe Turbay

"No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos": Petro se pronunció sobre la muerte de Miguel Uribe


Miguel Uribe Turbay

Expresidentes y líderes políticos reaccionan a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay


Miguel Uribe Turbay

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti": el sentido mensaje de despedida de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe


Miguel Uribe Turbay

Murió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe tras dos meses luchando por su vida


Bogotá

Funcionario de Bogotá está en el ‘ojo del huracán’ por comparar la ETB con una madre soltera; ya se disculpó pero siguen las críticas


Sena

París vuelve a nadar en el Sena tras más de un siglo


Japón

Una mujer resultó herida tras presunto ataque de un oso en un hogar de personas discapacitadas al norte de Japón



La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar


Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields


Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis


Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel


Bogotá

Funcionario de Bogotá está en el ‘ojo del huracán’ por comparar la ETB con una madre soltera; ya se disculpó pero siguen las críticas


Ponte al Día

Experta habla sobre el impacto espiritual de la infidelidad en nuestra vida: ninguna acción o pensamiento se quedan sin consecuencia


Miss Venezuela

Exmiss venezolana se encuentra en grave situación médica y pide ayuda: "Es una operación delicada y costosa"


Sena

París vuelve a nadar en el Sena tras más de un siglo


Álvaro Uribe

Expresidente de Colombia Álvaro Uribe es declarado culpable en fallo de primera instancia de soborno en actuación penal y fraude procesal


Robo

Todo quedó grabado en el teléfono de la víctima: mujer salía del partido entre Boca y Atlético Tucumán, le robaron el celular y la hinchada se lo recuperó


Japón

Una mujer resultó herida tras presunto ataque de un oso en un hogar de personas discapacitadas al norte de Japón


Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024

Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023

Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023

Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022

Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023

Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023

Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023

Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023


MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda


Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal


Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano