La decisión que tomó Pamela Anderson en la Semana de la Moda de París, criticada por muchos y celebrada por Jamie Lee Curtis

La Semana de la Moda de París ha dado de qué hablar durante estos días por diferentes razones, una de ellas es la aparición de la famosa actriz y modelo Pamela Anderson y una radical decisión respecto a su apariencia que sorprendió a los asistentes del importante evento.

Pamela Anderson, de 56 años, se convirtió en el foco principal de todo el mundo luego de su aparición en la Semana de la Moda de París, en donde lució unos increíbles conjuntos que impactaron al público.

Sin embargo, los atuendos usados por la reconocida modelo no fueron los únicos en llamar la atención de los asistentes, ya que tanto el público del evento como los internautas en las redes quedaron impactados ante su cambio radical: no usar una gota de maquillaje.

El icono del modelaje cautivó a todos al presentarse con unos impactantes atuendos, pero luciendo su cara sin el imponente y característico maquillaje que se esperaría que lleve una superestrella de la pasarela como ella.

Anderson compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos en las que se pueden ver su rostro sin una gota de maquillaje y con la descripción: “Una aventura en París con ojos frescos. Hay belleza en la aceptación personal, la imperfección y el amor”.

De inmediato, sus miles de seguidores alabaron su decisión de no llevar maquillaje consigo para un evento tan importante como la Semana de la Moda de París, sin embargo, sus retractores opinaron lo contrario, señalando que se notaba el paso de los años de la famosa actriz.

Por su parte, quien apoyó su decisión de no lucir maquillaje fue la ganadora del Oscar, Jamie Lee Curtis, quien emitió su opinión sobres este asunto, en donde resaltó la valentía de Anderson ante las presiones y perspectivas de los demás.

En un post en su cuenta de Instagram, la actriz de ‘Un viernes de locos’ compartió dos fotografías de Pamela y señaló que “la revolución de la belleza natural ha comenzado oficialmente”.

“Pamela Anderson en plena Semana de la Moda, con tantas presiones y posturas, y esta mujer apareció y reclamó su asiento a la mesa sin nada en la cara. Estoy tan impresionado y abatido por este acto de coraje y rebelión”, añadió Curtis en su escrito.

La decisión de Pamela de dejar de usar maquillaje no es reciente, y es que en una entrevista con la revista Elle en el mes de agosto, la modelo aseguró que a raíz del fallecimiento de Alexis Vogel decidió no volver a usar maquillaje.

Vodel era el encargado de maquillar a la actriz de ‘Guardianes de la bahía’ durante varios años, sin embargo, falleció en 2019 debido al cáncer de mama.

Además, su decisión también se alía con el pensamiento de Curtis, de ser una manera de liberarse de un sistema que está obsesionado con que las mujeres luzcan bellas e inalcanzables todos los días del año.

“Ella era la mejor. Y desde entonces sentí que, sin Alexis, era mejor para mí no usar maquillaje (...) Para mí es liberador, divertido y un poco rebelde también”, expresó Anderson.

Pamela añadió durante la entrevista con Elle que se dio cuenta de que “había toda esa gente haciendo grandes looks de maquillaje, y es propio de mí ir contra la corriente y hacer lo contrario de lo que todos hacen”.

La estrella de las pasarelas señaló que no llevar maquillaje también tiene que ver con hacerse mayor.

“Creo que todos empezamos a tener un aspecto un poco raro cuando nos hacemos mayores. Y yo me río de mí misma cuando me miro al espejo. Me digo: ‘Vaya, esto es realmente ¿qué me está pasando?’ Es un viaje. Pero en gran medida feliz. Me siento arraigada. Me siento bien. Estoy en un buen lugar”, puntualizó.