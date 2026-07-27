“El dinero ya no importará”: La radical predicción de Elon Musk sobre la economía y la inteligencia artificial para 2036

El magnate tecnológico Elon Musk ha vuelto a sacudir las proyecciones globales sobre el futuro de la economía. Es una de sus visiones más disruptivas hacia la próxima década, el fundador de Tesla y SpaceX aseguró que “el dinero no importará en el año 2036” dejará de ser relevante debido a los drásticos avances en inteligencia artificial y robótica.

De acuerdo con el empresario, el desarrollo acelerado de IA combinado con el despliegue masivo de robots humanoides como su proyecto Optimus provocará una transición sin precedentes desde la escasez hacia una era de “abundancia extrema de bienes y servicios”.

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Para Musk, es un escenario donde la producción de bienes, el transporte y los servicios de salud o infraestructuras estén casi completamente automatizados por máquinas inteligentes, el costo de generar valor caerá hasta llegar a cero.

Según el magnate "las personas ya no tendrán que trabajar para cubrir necesidades básicas de supervivencia, sino que el trabajo pasará a ser una elección puramente opcional y recreativa. Y se redefinirá la riqueza con acceso ilimitado a productos y servicios automatizados y el capital perderá el sentido que tiene el sistema actual", enfatizó Elon Musk.

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Para Elon Musk, el año 2036 no solo cambiará la forma en que la humanidad trabaja, sino que también será el final de la forma en que manejamos el dinero hoy en día.