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Jueves, 30 de julio de 2026
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Colombia

Salomé, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, debuta como modelo en Colombiamoda: así fue su presentación

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Daniela Ospina y Salomé
Daniela Ospina y Salomé
Salomé Rodríguez protagonizó uno de los momentos más comentados de Colombiamoda al debutar como modelo en la pasarela de la reconocida marca infantil Offcorss.

Salomé Rodríguez protagonizó uno de los momentos más comentados de Colombiamoda al debutar como modelo en la pasarela de la reconocida marca infantil Offcorss, generando gran expectativa entre el público y en redes sociales.

La menor, de 11 años, se convirtió en una de las figuras centrales del evento de moda más importante de Colombia.

Su participación no se limitó únicamente a desfilar, sino que también cuenta con su propia colaboración especial con la marca, según confirmaron los organizadores del evento.

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Días antes de la pasarela, Offcorss había anunciado oficialmente la participación de Salomé en la presentación de su nueva colección denominada 'Game On', una línea que destaca por sus prendas deportivas, versátiles y diseñadas especialmente para niños y jóvenes.

El debut de la hija del capitán de la selección Colombia fue recibido con grandes aplausos y ovaciones. Durante su aparición, Salomé lució un saco de la nueva colección, complementado con una falda y botas negras, demostrando naturalidad frente a las cámaras y el público presente.

La presentación incluyó múltiples cambios de vestuario donde la joven modeló diferentes piezas de la colección, incluyendo jeans, camisetas y calzado de la marca.

Daniela Ospina, madre de Salomé y expareja de James Rodríguez, estuvo presente en el evento acompañada de su hijo menor. La empresaria y modelo colombiana no escatimó en manifestaciones de apoyo, compartiendo imágenes del debut de su hija en redes sociales.

"Siempre contigo mi princesa. Verte crecer, descubrir quién eres y acompañarte en cada paso, ese siempre será mi lugar favorito. Qué orgullo verte brillar, mi princesa", escribió Ospina en sus publicaciones.

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