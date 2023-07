La reacción de Maluma ante el valioso regalo que le hizo Sergio Ramos durante su concierto en Ibiza

En redes se ha vuelto viral la reacción que tuvo el cantante colombiano Maluma ante el valioso regalo que le hizo el futbolista español Sergio Ramos durante el concierto que dio el paisa en Ibiza.

El intérprete de ‘Amigos con derechos’ se encuentra actualmente en Europa realizando su gira mundial y en una de sus tantas presentaciones el reguetonero de 29 años se encontró con el defensor del París Saint-Germain, Sergio Ramos.

La reunión entre ambas celebridades llamó la atención de los internautas debido a la reacción que tuvo el colombiano ante un obsequio que le hizo el deportista español tras el show del intérprete de ‘Hawái’ en Ibiza.

Ramos le entregó al paisa una camiseta del PSG autografiada por él y ante este gesto Maluma no pudo contener su emoción, a tal punto de que su reacción se ha hecho viral en las distintas plataformas digitales.

En el momento de la entrega de la camisa el cantante fingió un pequeño desmayo luego de agradecerle al futbolista por semejante detalle.

“No, cabrón. Ay, este hijuepu…. Cómo vas a hacer eso. Cabrón, papi, qué es eso tan hijuepu…”, expresó Maluma mientras miraba emocionado la camisa que tiene no solo el autógrafo de Ramos, sino también una pequeña dedicatoria.

Ante la emoción del colombiano, Ramos le asegura que es un detalle que el paisa merece y proceden a abrazarse.

“¿Qué voy a hacer con este hue…? Me ve a tocar hacerle una canción a este hijuepu… Le voy a hacer una canción”, comentó el oriundo de Medellín.

Por medio de su cuenta en Instagram, el exponente de la música urbana no sólo agradeció el detalle, pues explicó que si lo ven mucho con la camisa espera no ser juzgado por ello.

“Si me ven solo con esta camiseta de ahora en adelante, no me juzguen. Sergio, me la voy a poner hasta en jmm”, escribió Maluma.

Por su parte, Ramos compartió desde su Instagram una foto de él junto al colombiano usando la camiseta del PSG y expresando que fue un gusto verlo y que espera una pronta reunión.

“¡Siempre un gusto verte, mi brother! Gracias por el trato. Nos vemos pronto”, mencionó Ramos en sus redes sociales.

Cabe destacar que el detalle significa mucho para Maluma, no solo porque viene de Sergio Ramos, sino porque aparte de ser muy fanático del ‘deporte rey’, ha confesado reiteradamente que intentó ser futbolista profesional.

Además, fuera de compartir la pasión por el fútbol, Maluma y Ramos también tienen otras cosas en común, por ejemplo, ambas estrellas comparten un gusto por los caballos.