La reacción de Victoria Ruffo a su foto con Eugenio Derbez tras el nacimiento de su nieta Tessa

Los actores mexicanos Eugenio Derbez y su expareja Victoria Ruffo vuelven a ser tema de conversación tras casi un mes del nacimiento de su nieta Tessa.

No se pierda | Ventana a París: conozca los más interesantes detalles de la ciudad que acoge los Juegos Olímpicos 2024 ↓

A través de redes sociales se han vuelto virales algunas imágenes del nacimiento de Tessa junto a varios integrantes de la familia.

La fotografía que más ha llamado la atención es en la que aparece Derbez, junto a su esposa, Alessandra Rosaldo, sus hijos y su expareja Victoria Ruffo.

Es la primera vez que ambos actores se reencuentran luego de 28 años de su polémica ruptura amorosa.

Razón por la cual varios internautas han especulado sobre una posible amistad entre ambos famosos.

A la fotografía se une el comentario de Ruffo a las imágenes publicadas por su hijo Jose Eduardo, fruto de su relación con Derbez.

“Qué bonita familia”, escribió la actriz.

Dicha publicación no pasó desapercibida por los seguidores de ambos famosos, quienes lanzaron todo tipo de comentarios sobre el inesperado reencuentro de la expareja.

“Los bebés llegan a cambiar las cosas”, “Me alegra verlos juntos de nuevo”, “ya era justo un reencuentro”, fueron algunos de los comentarios.

Es de señalar que hace unos días y en medio de una entrevista con el programa "Venga La Alegría", Victoria habló del nacimiento de su nieta Tessa y del reencuentro que tuvo con Eugenio Derbez.

La famosa actriz afirmó que su reencuentro con Eugenio Derbez fue bastante cordial y civilizado.

"Gente educada y civilizada. Estamos aquí para celebrar una nueva vida en la familia. No tenemos por qué pelearnos. Le dije "felicidades" y él también me dijo lo mismo", relató.

Además, indicó que solo se limitaron a saludarse puesto que actualmente no tienen ningún motivo para estar enojados.

"Siempre habrá una unión por José Eduardo (su hijo en común). Les encargué un pastel de elote y si me hicieron el favor de traérmelo", agregó.

Cabe señalar que en medio de una entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, el protagonista de ‘No se aceptan devoluciones’ también relato el encuentro con Ruffo.

VEA TAMBIÉN "Él tiene su vida y yo la mía": Victoria Ruffo revela detalles inéditos de su reencuentro con Eugenio Derbez o

“Llegué (al hospital) sin tener mucha idea y con mucha expectativa, pero no, de repente cuando llegué a la habitación junto con Ale y Aitana, estuvimos ahí con los papás de Paola, llegamos casi al mismo tiempo. Estuvimos ahí hasta que de repente nos dijo una enfermera: ‘Oigan, ya va a pasar la nena por el pasillo por si la quieren ver’”, dijo el actor.

De acuerdo con Derbezm luego de esperar varios minutos en una habitación, una enfermera los llevó al lugar donde estaba el resto de la familia.

“Corrimos al pasillo y ahí fue donde, sorpresa, ya estaba en el pasillo José Eduardo con toda la familia Ruffo, estaba Omar, Victoria y todo. Ese punto todavía no lo platico con José Eduardo, pero yo dije: ‘Ah caray, hay preferencias. La mamá estuvo más cerca del quirófano que yo; yo estaba en el cuarto ahí abandonado’”, aseguró el actor.

Luego todos ingresaron a la habitación donde se encontraba Paola Dalay y Tessa. Los dos actores sólo se felicitaron por el nacimiento de su primera nieta en común.

“No encontramos en el pasillo, fue complicado... ya que entramos al cuarto y todo, pues empezamos a hablar. Omar es divino, se portó espectacular, es un tipazo y ya, eventualmente coincidimos Victoria y yo, nos dimos un abrazo”, contó.

Además, agregó: “ella me dijo: ‘Felicidades abuelo’ y yo le dije: ‘Felicidades abuela’. No cruzamos muchas palabras, nada más felicidades y se acabó. No nos habíamos comunicado ni hablado ni nos habíamos topado hasta ayer y creo que la nena vino a limar esas asperezas. Lo poco que hubiera quedado, quedó absolutamente enterrado”, aseguró.