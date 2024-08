Maluma aceptó llamativa propuesta que le hizo tenista tras importante victoria en el US Open: "Estoy listo, Paula Badosa"

Tras vencer a la estadounidense Taylor Townsend, la tenista española Paula Badosa logró meterse por primera vez en su carrera a la tercera ronda del US Open. Sin embargo, un momento postpartido que involucra al cantante colombiano Maluma, es lo que ha llamado la atención de todos.

Tras su partido, la tenista fue cuestionada sobre a qué famoso invitaría a uno de sus partidos, y contestó que invitaría al famoso intérprete de ‘Felices los cuatro’. “Si yo tuviera que invitar a alguien, invitaría a Maluma”.

Su respuesta parecía que no tendría mayor trascendencia. No obstante, parece que el reguetonero no pensaba lo mismo porque tomó sus redes sociales para aceptarle la invitación a la joven tenista ante sus más de 64.1 millones de seguidores.

De inmediato, la tenista compartió en su cuenta de Instagram la historia posteada por Maluma, que estaba acompañada con la frase “estoy listo, Paula Badosa”.

Hace mucho tiempo la deportista, de 26 años, había reconocido en sus redes sociales que uno de sus amores platónicos es Maluma, algo sobre lo que su pareja, el tenista griego Stefanos Tsitsipas, no se ha mostrado reacio, sino todo lo contrario, ha admitido sentir admiración por el paisa.

“Soy un gran admirador de Bad Bunny y Maluma. Mi novia me preguntó en la primera cita si me gustaba Bad Bunny. Fue una pregunta capciosa porque no determinó si le gustaba o no, pero yo le dije claro que sí, aunque no tenía idea. Ahora ya soy fan”, admitió el tenista.

La española también habló en la rueda de prensa sobre el juego contra la norteamericana Townsend.

Ante los micrófonos de los periodistas, Badosa aseguró que ha “jugado bien”. “De saque he estado un poco ahí, pero tengo mañana para hacer cuatro ajustes, detalles que he visto que me faltaban. En general, ha sido un partido bastante correcto”.

La tenista catalana pasó por algunos apuros en el segundo set, en el que Townsend llegó a servir para anotárselo, pero se mantuvo en pie en otra muestra de su espectacular recuperación, y logró vencer por 6-3 y 7-5.