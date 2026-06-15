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Murió la actriz Anne Schedeen, conocida por su papel en la popular serie cómica ‘Alf’

junio 15, 2026
Por: Redacción NTN24
ALF - Captura de video
ALF - Captura de video
La mujer fue descrita como una "persona con una fuerza arrolladora". Falleció el domingo a los 77 años de edad.

La actriz norteamericana Anne Schedeen, quien era conocida por su papel en la popular serie cómica de finales de los ochenta ‘Alf’, falleció este 14 de junio, según reportó su familia en un comunicado compartido en la plataforma de redes sociales Facebook.

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"Con profunda tristeza les comunicamos que Annie falleció en paz. Deja un legado extraordinario de energía creativa, ingenio, amor por su familia, adoración por los perritos, odio visceral hacia Trump, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias. La extrañamos muchísimo. La amábamos profundamente, al igual que todos los que la conocimos", se lee en el texto.

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La mujer, que fue descrita por sus seres queridos como una "persona con una fuerza arrolladora", falleció el domingo a los 77 años de edad.

"Como ella decía. 'siempre estoy con ustedes'. Y tenía razón. Los recuerdos, las obras de arte, las risas contagiosas, las joyas hechas a mano, las pinturas al óleo, las esculturas, los disfraces y la alegría de vivir que la rodeaban perduran", añadió su familia en el comunicado.

A Schedeen le sobreviven "su esposo de 55 años, Christopher Barrett; su amada hija, Taylor Barrett; su nuera, Hilary Flynn; su hermana, Sarabeth Schedeen; su sobrina, Minnie Schedeen; su hermano, Roland “Tony” Schedeen; su cuñada, Julieann Schedeen; y sus amados perros rescatados, Roo y Red", informaron.

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Tom Markley, quien se desempeñó como su agente y funge como presidente del Metropolitan Talent Agency, también confirmó el deceso.

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte de la actriz nacida en Portland, Oregón, Estados Unidos.

De acuerdo con reportes de medios especializados en celebridades, Anne hizo parte de las series Paper Dolls, Emergency! y Simon & Simon.

Para 1986 se integró al elenco de ALF, serie que la llevaría a la fama por su interpretación de Kate Tanner. Dicha serie fue transmitida hasta 1990 en NBC y tuvo varias series derivadas, incluida una serie animada, según The Hollywod Reporter.

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