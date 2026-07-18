Por el estreno de 'La Odisea', esta es la plataforma que sumó a su catálogo ocho películas de Christopher Nolan

Una reconocida plataforma de streaming sumó a su catálogo en Latinoamérica 8 películas del prestigioso realizador británico Christopher Nolan en el mes del estreno mundial de su esperada película 'La Odisea'.

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Se trata de Universal+, que desde el 7 de julio incluyó una lista de variadas producciones que convirtieron a Christopher Nolan en uno de los grandes realizadores del cine contemporáneo.

Nolan, cabe resaltar, es una figura influyente que, según han considerado expertos, supo conciliar su búsqueda artística con la construcción de una audiencia fiel que en cada estreno apoya su visión y su deseo por superarse como cineasta.

Desde 'Memento (2000)', la aclamada cinta protagonizada por Guy Pearce que ya dejaba entrever su narrativa y característico estilo, hasta 'Oppenheimer' (2023), su obra maestra ganadora de siete premios Oscar y un fenómeno mundial de taquilla, Nolan ha demostrado su amplia versatilidad creativa.

Dentro de esa exploración, el director de 55 años logró transformar la mirada sobre el cine de superhéroes con el sello que le imprimió al mundo de Batman, uno mucho más sombrío que se remonta a sus inicios como realizador, cuando el cine negro dictaminaba sus primeros pasos.

Ahora, con 'La Odisea', que tuvo su estreno mundial esta semana y que se remonta a la Edad de Bronce tras la guerra de Troya cuando el héroe griego Odiseo (Matt Damon) regresa a Ítaca, Grecia, enfrentándose a figuras de la mitología griega, se espera que ese camino continúe labrándose.

A manera de maratón y a propósito del estreno de dicha cinta, los seguidores de Nolan podrán revivir —o descubrir— algunos de sus trabajos más importantes.

¿Cuáles son las ocho películas de Christopher Nolan que se pueden ver en Universal+?