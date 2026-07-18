NTN24
Sábado, 18 de julio de 2026
Sábado, 18 de julio de 2026
Christopher Nolan

Por el estreno de 'La Odisea', esta es la plataforma que sumó a su catálogo ocho películas de Christopher Nolan

julio 18, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Matt Damon, Christopher Nolan y Anne Hathaway, - Foto AFP
Matt Damon, Christopher Nolan y Anne Hathaway, - Foto AFP
Nolan, cabe resaltar, es considerado uno de los cineastas más importantes del siglo XXI.

Una reconocida plataforma de streaming sumó a su catálogo en Latinoamérica 8 películas del prestigioso realizador británico Christopher Nolan en el mes del estreno mundial de su esperada película 'La Odisea'.

TE PUEDE INTERESAR

Se trata de Universal+, que desde el 7 de julio incluyó una lista de variadas producciones que convirtieron a Christopher Nolan en uno de los grandes realizadores del cine contemporáneo.

o

Nolan, cabe resaltar, es una figura influyente que, según han considerado expertos, supo conciliar su búsqueda artística con la construcción de una audiencia fiel que en cada estreno apoya su visión y su deseo por superarse como cineasta.

Desde 'Memento (2000)', la aclamada cinta protagonizada por Guy Pearce que ya dejaba entrever su narrativa y característico estilo, hasta 'Oppenheimer' (2023), su obra maestra ganadora de siete premios Oscar y un fenómeno mundial de taquilla, Nolan ha demostrado su amplia versatilidad creativa.

Dentro de esa exploración, el director de 55 años logró transformar la mirada sobre el cine de superhéroes con el sello que le imprimió al mundo de Batman, uno mucho más sombrío que se remonta a sus inicios como realizador, cuando el cine negro dictaminaba sus primeros pasos.

Ahora, con 'La Odisea', que tuvo su estreno mundial esta semana y que se remonta a la Edad de Bronce tras la guerra de Troya cuando el héroe griego Odiseo (Matt Damon) regresa a Ítaca, Grecia, enfrentándose a figuras de la mitología griega, se espera que ese camino continúe labrándose.

o

A manera de maratón y a propósito del estreno de dicha cinta, los seguidores de Nolan podrán revivir —o descubrir— algunos de sus trabajos más importantes.

¿Cuáles son las ocho películas de Christopher Nolan que se pueden ver en Universal+?

  1. Memento (2000): La segunda película del director se basó en el cuento corto de su hermano, 'Memento Mori' y mostraba, anclado en el cine negro, cómo un hombre con amnesia intenta preservar sus recuerdos.
  2. Batman inicia (2005): Un sorpresivo relanzamiento del superhéroe de DC: con Christian Bale en el rol protagónico, Nolan demostró que había materia prima para seguir explorando Ciudad Gótica con toques noir.
  3. The Prestige (2006): Basada en la novela de Christopher Priest, el filme muestra cómo dos magos buscan mejorar sus técnicas de ilusionismo con dos grandes actuaciones de Christian Bale y Hugh Jackman.
  4. Batman: El caballero de la noche (2008): Considerada una de las mejores películas de superhéroes de la historia. La secuela de Batman tuvo un éxito rotundo de taquilla y fue una consagración de Nolan como maestro del cine.
  5. El origen (2010): Con Leonardo DiCaprio a la cabeza, se trata de una película de ciencia ficción que sigue la misión de un ladrón especializado en infiltrarse en los sueños, quien obtiene información a través de su ingreso al subconsciente de sus víctimas.
  6. Interestelar (2014): Es una de las obras más ambiciosas de Nolan, quien coescribió el guion junto a su hermano. En esta historia se percibe la influencia del también director Stanley Kubrick, al abordar la ciencia ficción a través de historias humanas.
  7. Tenet (2020): Con protagónicos de John David Washington y Robert Pattison, se trata de otro filme de ciencia ficción de Nolan sobre un agente de la CIA que realiza viajes temporales para evitar ataques del futuro.
  8. Oppenheimer (2023): Ganadora de siete premios Oscar, incluidos Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor (Cillian Murphy), y Mejor Actor de Reparto (Robert Downey Jr.), la biopic sobre el físico Robert Oppenheimer superó los US$ 975 millones en taquilla mundial y se convirtió en la película biográfica más exitosa de la historia.

Temas relacionados:

Christopher Nolan

Cine

Películas

Plataforma

Estrenos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Por qué hasta ahora salen a la luz los documentos de la CIA sobre las trampas del chavismo para quedarse en el poder en Venezuela?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Solo es eficiente con sus objetivos": Héctor Schamis sobre la respuesta del régimen venezolano ante la tragedia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Letal y contundente: así fue la séptima noche consecutiva de ataques de Estados Unidos contra el régimen de Irán

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

LATAM es el nuevo espacio entre la competencia entre EE. UU. y China: así se mueve el tablero

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La mayoría de edificios que se cayeron fueron mal construidos por el chavismo”: Tomás Arias

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Cilia Flores
Dictadura en Venezuela

¿Por qué hasta ahora salen a la luz los documentos de la CIA sobre las trampas del chavismo para quedarse en el poder en Venezuela?

Madre busca bajo los escombros el cadáver de su hija en Venezuela / FOTO: Captura de pantalla
Terremoto en Venezuela

Madre remueve, con sus propias manos, los escombros de un edificio en Venezuela en busca de su hija fallecida

Terremoto en Venezuela | Foto: AFP
Terremoto en Venezuela

Aferrado a la esperanza: profesor universitario sobrevivió al terremoto en Venezuela gracias a una nota de auxilio

Donald Trump/ Hugo Carvajal y Nicolás Maduro - Fotos AFP
Donald Trump

La reveladora carta que recibió Trump del "Pollo" Carvajal sobre las artimañas del régimen madurista

SmartMatic y CNE de Venezuela / FOTO: EFE
Régimen venezolano

Smartmatic y la sombra sobre el sistema electoral venezolano; aparece mencionada por la CIA

Más de Entretenimiento

Ver más
Actor Carlos Manuel Vesga, nominado a los Premios Emmy - Foto: EFE
Actor

Actor colombiano recibe histórica nominación a los Premios Emmy por su memorable actuación en serie que apunta a ser una de las mejores del año

Premios Gothams de la TV de Estados Unidos - Foto: EFE
Premios Emmy

Esta la plataforma para ver la serie por la que fue nominado a los Emmy un actor colombiano: es del mismo creador de Breaking Bad

Luis Miguel, cantante - Foto: EFE
Luis Miguel

Crece la preocupación por Luis Miguel: reportan que habría sido operado del corazón y permanece hospitalizado

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Remoción de escombros tras terremotos en Venezuela. (EFE)
Terremoto en Venezuela

¿Cuánto costará reconstruir a Venezuela tras los devastadores terremotos?

Ceremonia de apertura del Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol de 2026 - EFE
MLB

Así les fue a los venezolanos en el Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas 2026

Daniel Muñoz | Foto: EFE
Daniel Muñoz

Daniel Muñoz habló de su gol "acrobático" en el triunfo de Colombia: "Esa es una pelota que si la coges bien va al fondo de la red, pero si la coges mal la sacas del estadio"

Doble terremoto en Venezuela - Foto: EFE
Crisis en Venezuela

Corea del Sur anuncia 3,5 millones de dólares adicionales en ayuda para Venezuela tras los devastadores terremotos

Néstor Lorenzo, técnico de Colombia, habló tras la eliminación del Mundial - Foto: AFP
Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo reconoció que “la falta de gol” afectó a Colombia durante la Copa del Mundo pese a su buen rendimiento

SmartMatic y CNE de Venezuela / FOTO: EFE
Régimen venezolano

Smartmatic y la sombra sobre el sistema electoral venezolano; aparece mencionada por la CIA

Abelardo De La Espriella - EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo De La Espriella invitó a la posesión a don Luis Felipe, el señor de la panela que fue rechazado por su posición política: "Lo quiero ver ahí y abrazarlo"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre