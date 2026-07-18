Por el estreno de 'La Odisea', esta es la plataforma que sumó a su catálogo ocho películas de Christopher Nolan
Una reconocida plataforma de streaming sumó a su catálogo en Latinoamérica 8 películas del prestigioso realizador británico Christopher Nolan en el mes del estreno mundial de su esperada película 'La Odisea'.
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Se trata de Universal+, que desde el 7 de julio incluyó una lista de variadas producciones que convirtieron a Christopher Nolan en uno de los grandes realizadores del cine contemporáneo.
Nolan, cabe resaltar, es una figura influyente que, según han considerado expertos, supo conciliar su búsqueda artística con la construcción de una audiencia fiel que en cada estreno apoya su visión y su deseo por superarse como cineasta.
Desde 'Memento (2000)', la aclamada cinta protagonizada por Guy Pearce que ya dejaba entrever su narrativa y característico estilo, hasta 'Oppenheimer' (2023), su obra maestra ganadora de siete premios Oscar y un fenómeno mundial de taquilla, Nolan ha demostrado su amplia versatilidad creativa.
Dentro de esa exploración, el director de 55 años logró transformar la mirada sobre el cine de superhéroes con el sello que le imprimió al mundo de Batman, uno mucho más sombrío que se remonta a sus inicios como realizador, cuando el cine negro dictaminaba sus primeros pasos.
Ahora, con 'La Odisea', que tuvo su estreno mundial esta semana y que se remonta a la Edad de Bronce tras la guerra de Troya cuando el héroe griego Odiseo (Matt Damon) regresa a Ítaca, Grecia, enfrentándose a figuras de la mitología griega, se espera que ese camino continúe labrándose.
A manera de maratón y a propósito del estreno de dicha cinta, los seguidores de Nolan podrán revivir —o descubrir— algunos de sus trabajos más importantes.
¿Cuáles son las ocho películas de Christopher Nolan que se pueden ver en Universal+?
- Memento (2000): La segunda película del director se basó en el cuento corto de su hermano, 'Memento Mori' y mostraba, anclado en el cine negro, cómo un hombre con amnesia intenta preservar sus recuerdos.
- Batman inicia (2005): Un sorpresivo relanzamiento del superhéroe de DC: con Christian Bale en el rol protagónico, Nolan demostró que había materia prima para seguir explorando Ciudad Gótica con toques noir.
- The Prestige (2006): Basada en la novela de Christopher Priest, el filme muestra cómo dos magos buscan mejorar sus técnicas de ilusionismo con dos grandes actuaciones de Christian Bale y Hugh Jackman.
- Batman: El caballero de la noche (2008): Considerada una de las mejores películas de superhéroes de la historia. La secuela de Batman tuvo un éxito rotundo de taquilla y fue una consagración de Nolan como maestro del cine.
- El origen (2010): Con Leonardo DiCaprio a la cabeza, se trata de una película de ciencia ficción que sigue la misión de un ladrón especializado en infiltrarse en los sueños, quien obtiene información a través de su ingreso al subconsciente de sus víctimas.
- Interestelar (2014): Es una de las obras más ambiciosas de Nolan, quien coescribió el guion junto a su hermano. En esta historia se percibe la influencia del también director Stanley Kubrick, al abordar la ciencia ficción a través de historias humanas.
- Tenet (2020): Con protagónicos de John David Washington y Robert Pattison, se trata de otro filme de ciencia ficción de Nolan sobre un agente de la CIA que realiza viajes temporales para evitar ataques del futuro.
- Oppenheimer (2023): Ganadora de siete premios Oscar, incluidos Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor (Cillian Murphy), y Mejor Actor de Reparto (Robert Downey Jr.), la biopic sobre el físico Robert Oppenheimer superó los US$ 975 millones en taquilla mundial y se convirtió en la película biográfica más exitosa de la historia.