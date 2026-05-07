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Jueves, 07 de mayo de 2026
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Rebelde

Murió reconocida actriz de recordados papeles en las series que marcaron generaciones en Latinoamérica 'Clase 406' y 'Rebelde'

mayo 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Fanáticos de la agrupación RBD sostienen pendones de sus ídolos - Foto de referencia: EFE
Fanáticos de la agrupación RBD sostienen pendones de sus ídolos - Foto de referencia: EFE
La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes mediante una publicación compartida en Instagram por parte de su Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia.

El mundo del entretenimiento en México despide a actriz que trabajo para las famosas series mexicanas 'Clase 406' y 'Rebelde'.

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Se trata de Xóchitl Vigil, reconocida por su participación en melodramas y programas la televisión mexicana.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes mediante una publicación compartida en Instagram por parte de su Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia.

"El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Xóchitl Vigil", sostiene el comunicado.

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"Actriz con una importante trayectoria en el doblaje y la televisión, participó en 'Hogar dulce hogar', 'Rebelde' y 'Clase 406'", acota la circular.

Posterioremente, la notificación finaliza: "A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!".

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del fallecimiento de Xóchitl Vigil, recordada por interpretar a Rosa Fernández, la madre de Lupita en 'Rebelde'.

Vigil fue una destacada actriz mexicana, reconocida por su trayectoria en televisión y teatro, falleció a sus 73 años.

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Tanto Clase 406 (2002-2003) como Rebelde (2004-2006) fueron producciones juveniles mexicanas de alto impacto producidas por Pedro Damián para Televisa, marcando la pauta de la televisión juvenil en América Latina en la década de los 2000.

Mientras Clase 406 sentó las bases con un enfoque más realista y social, Rebelde escaló el fenómeno a niveles mundiales gracias a su grupo musical derivado, RBD.

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