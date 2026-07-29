NTN24
Miércoles, 29 de julio de 2026
Miércoles, 29 de julio de 2026
Bogotá

Conductor de vehículo azul que intentó cruzar por un puente peatonal volvió a desafiar a las autoridades de Bogotá: esta vez evadió un peaje de forma peligrosa

julio 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Conductor del spark azul volvió a desafiar las autoridades - Canva y Redes
Conductor del spark azul volvió a desafiar las autoridades - Canva y Redes
Cabe recordar que, en días pasados, el hombre salió lanzando insultos al alcalde, Carlos Fernando Galán, y aseguró que no pagará ninguna multa que le sea impuesta.

Un nuevo hecho de intolerancia se volvió a viralizar en redes sociales, donde reapareció el conductor del Spark Azul, el hombre que quiso subir el carro por un puente peatonal, pero esta vez evadiendo de manera peligrosa un peaje y desafiando al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

La grabación de los hechos fue compartida en redes sociales, donde aparece el ciudadano acompañado de otras dos personas mientras transitaban por el peaje de la carrera Séptima.

o

Según el conductor, en lo que denominó un acto de “desobediencia civil”, tomó la decisión de saltarse el peaje al tomar el retorno para luego cruzar en contravía y, de esa manera, evadir el pago exigido de acuerdo con lo establecido por la ley.

Este hombre mencionó en el video que sus acciones derivan de su rechazo a pagar los peajes del país y argumentó que no puede creer que “seamos el país latinoamericano con más peajes”.

“¿Cómo es posible que seamos el país latinoamericano con más peajes por kilómetro y debamos callar? Las carreteras, una mierda, y estos miserables yendo de putas con nuestro dinero. Estos miserables no son dignos de nuestro maldito dinero”, afirmó.

o

Debido a estos videos, varios miembros del Distrito ya reaccionaron y han calificado al conductor del Spark Azul como un “bandido”, tal como lo expresó el presidente del Concejo de Bogotá, Papo Amin.

Es la segunda vez que el conductor del vehículo que se subió a un puente peatonal reta a las autoridades.

Finalmente, cabe recordar que, anteriormente, imágenes difundidas mostraron al individuo insultando al alcalde Carlos Fernando Galán y asegurando que no pagará las multas impuestas por los hechos ocurridos el 20 de julio.

“Les va a quedar muy difícil, porque yo mantengo andando en dos o tres carros. Son unos ineptos, al igual que sus fotomultas de mierda, con las que pretenden multar a la gente, pero, como dice la ley, tienen que identificar plenamente al conductor, tarea que no han hecho”, indicó.

Temas relacionados:

Bogotá

Movilidad

Movilidad Bogotá

Carros

Peaje

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Dos años del 28J, el robo de Maduro a la democracia venezolana: "arrasamos con la tiranía chavista"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Podrá Keiko Fujimori devolverle la estabilidad política al Perú?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Crisis diplomática entre Brasil y Argentina: Lula Da Silva pide explicaciones sobre "ofensas" de Javier Milei

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

La propaganda hostil del régimen de Irán hacia la familia Trump pone su mira en su esposa y su hijo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Así se ve la transformación de El Salvador en un video compartido por Bukele

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Trump adelantó encuentros con Netanyahu y Zelenski - Fotos: AFP/EFE
Encuentro

Trump adelantó encuentros trascendentales sobre el conflicto con Irán y la guerra entre Ucrania y Rusia

Centro Comercial colapsado en Japón - Foto: EFE
Terremoto

Centro comercial explotó y colapsó tras terremoto de 7,1 en Japón: se cree que varias personas quedaron atrapadas

Terremotos en Japón - Captura de video
Japón

Impactantes imágenes del poderoso terremoto de magnitud 7,1 que sacudió a Japón

Keiko Fujimori, presidente de Perú / FOTO: EFE
Keiko Fujimori

“En los últimos años hemos sido testigos de la incapacidad del estado”: Keiko Fujimori, presidente de Perú

Joe Biden - Foto EFE
Joe Biden

Salen a la luz grabaciones inéditas de Joe Biden que revelan delicadas confusiones mientras era presidente de EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
Foto: Instituto Geofísico de Perú
Terremoto

Terremoto de magnitud 5,1 deja al menos cinco muertos y más de 20 heridos en región andina de Perú

Donald Rump (AFP) - Raúl Castro (EFE)
Sanciones a Cuba

Aumenta la presión de Estados Unidos a Cuba; impone nuevas sanciones a entidades cubanas

Rescatista en Venezuela. (EFE)
Terremoto en Venezuela

"Está temblando, si quieres te vas": el conmovedor diálogo entre un rescatista y un hombre atrapado bajo los escombros en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto: Instituto Geofísico de Perú
Terremoto

Terremoto de magnitud 5,1 deja al menos cinco muertos y más de 20 heridos en región andina de Perú

Donald Rump (AFP) - Raúl Castro (EFE)
Sanciones a Cuba

Aumenta la presión de Estados Unidos a Cuba; impone nuevas sanciones a entidades cubanas

Rescatista en Venezuela. (EFE)
Terremoto en Venezuela

"Está temblando, si quieres te vas": el conmovedor diálogo entre un rescatista y un hombre atrapado bajo los escombros en Venezuela

Jorge Rodríguez, Pedro Carreño y Diosdado Cabello, integrantes de la dictadura venezolana - Foto de referencia: EFE
Terremoto en Venezuela

El régimen se contradice: Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello no se ponen de acuerdo con los "reportes oficiales" de los terremotos

Lionel Messi, jugador de la selección argentina - Foto: EFE
Argentina

Lionel Messi presenta el Trionda Final, el nuevo balón que se usará en las semifinales y final del Mundial 2026

Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump

Trump enciende las alertas: advierte operativo contra el régimen iraní que superaría 'Furia Épica'

Ghetto Kids - Foto AFP
Final del Mundial

Los Ghetto Kids de Uganda se robaron la atención en Nueva York antes de su participación junto a Shakira en la final del Mundial

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre