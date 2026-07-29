Conductor de vehículo azul que intentó cruzar por un puente peatonal volvió a desafiar a las autoridades de Bogotá: esta vez evadió un peaje de forma peligrosa

Un nuevo hecho de intolerancia se volvió a viralizar en redes sociales, donde reapareció el conductor del Spark Azul, el hombre que quiso subir el carro por un puente peatonal, pero esta vez evadiendo de manera peligrosa un peaje y desafiando al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

La grabación de los hechos fue compartida en redes sociales, donde aparece el ciudadano acompañado de otras dos personas mientras transitaban por el peaje de la carrera Séptima.

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Según el conductor, en lo que denominó un acto de “desobediencia civil”, tomó la decisión de saltarse el peaje al tomar el retorno para luego cruzar en contravía y, de esa manera, evadir el pago exigido de acuerdo con lo establecido por la ley.

Este hombre mencionó en el video que sus acciones derivan de su rechazo a pagar los peajes del país y argumentó que no puede creer que “seamos el país latinoamericano con más peajes”.

“¿Cómo es posible que seamos el país latinoamericano con más peajes por kilómetro y debamos callar? Las carreteras, una mierda, y estos miserables yendo de putas con nuestro dinero. Estos miserables no son dignos de nuestro maldito dinero”, afirmó.

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Debido a estos videos, varios miembros del Distrito ya reaccionaron y han calificado al conductor del Spark Azul como un “bandido”, tal como lo expresó el presidente del Concejo de Bogotá, Papo Amin.

Es la segunda vez que el conductor del vehículo que se subió a un puente peatonal reta a las autoridades.

Finalmente, cabe recordar que, anteriormente, imágenes difundidas mostraron al individuo insultando al alcalde Carlos Fernando Galán y asegurando que no pagará las multas impuestas por los hechos ocurridos el 20 de julio.

“Les va a quedar muy difícil, porque yo mantengo andando en dos o tres carros. Son unos ineptos, al igual que sus fotomultas de mierda, con las que pretenden multar a la gente, pero, como dice la ley, tienen que identificar plenamente al conductor, tarea que no han hecho”, indicó.