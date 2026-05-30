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Sábado, 30 de mayo de 2026
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Minecraft

Famosa actriz de las películas originales de ‘Spider-Man’ y ‘Jumanji’ participa en la esperada ‘A Minecraft Movie Squared’: esto es lo que se sabe

mayo 30, 2026
Por: Miguel Pedreros
Evento de Minecraft en Los Angeles-Foto: AFP
Evento de Minecraft en Los Angeles-Foto: AFP
La esperada película basada en el exitoso videojuego llegará a los cines el 23 de julio de 2027.

Luego del éxito taquillero que representó ‘Una película de Minecraft’, los productores se pusieron manos a la obra para realizar una secuela que permita expandir esta franquicia a nuevos horizontes y ya se conocen nuevos detalles de esta esperada entrega, que trae la participación de una famosa actriz de las películas juveniles de los años 90 y 2.000.

La película está titulada oficialmente como ‘A Minecraft Movie Squared’ y trae de regreso a Jack Black y Jason Momoa, quienes encargan a un grupo de inadaptados que son transportados a través de un portal a un mundo cúbico.

La producción ya se está rodando bajo la dirección de Jared Hess, quien regresa tras el éxito de la primera entrega y como gran novedad, la actriz nominada al Oscar, Kirsten Dunst, se une al reparto de esta enorme producción.

Dunst interpretará a ‘Alex’, la contraparte femenina de ‘Steve’, interpretado por Jack Black, en el mundo de Minecraft.

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La presentación de este personaje se dio en un video que muestran el detrás de las cámaras que se transmitió en plataformas en todo el mundo.

El regreso de Dunst despierta una enorme expectativa entre la audiencia. La actriz desde temprana edad ha trabajado en películas familiares, de comedia, románticas y de acción que marcaron generaciones.

En 1993 sorprendió a la audiencia al interpretar a una malvada niña en ‘Entrevista con el vampiro’, más tarde saltó a la fama internacional al protagonizar ‘Jumanji’ junto a Robin Williams.

Mientras avanzaba en su carrera, Dunst hizo parte de importantes películas como ‘Pequeños guerreros’, ‘Las vírgenes suicidas’ y ‘Triunfos robados’.

Sin embargo, su mayor éxito llegó cuando protagonizó la aclamada trilogía de ‘Spider-Man’ bajo la dirección de Sam Raimi, en la que interpretó a ‘Mary Jane Watson’.

En los últimos años, Kirsten Dunst ha trabajado en proyectos de corte más independiente pero que han sido aclamados por la crítica.

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Estuvo en ‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind’, ‘Civil War’ y ‘El poder del perro’, cinta que le valió su primera nominación al Oscar como ‘Mejor actriz de reparto’.

 

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