Nicolas Cage reveló lo que le aterroriza de la IA: “¡No quiero que hagas nada con ella!”

El actor estadounidense Nicolas Cage compartió su preocupación por el avance y la utilización de la inteligencia artificial (IA) en una reciente entrevista con el medio The New Yorker.

Durante su diálogo con el medio, el protagonista de ‘Ghost Rider - El Vengador Fantasma’, expresó su miedo porque en el momento en el que muera su cuerpo, mente y rostro puedan llegar a ser usados por la inteligencia artificial sin su consentimiento.

Según comentó la estrella de Hollywood, este miedo se da que con ayuda de la IA puedan alterar su legado y su trabajo, por lo que hace que se pregunte: “¿qué pasará con la autenticidad de los artistas?”.

Además, de que considera que este tipo de tecnología y los usos que se le están dando puedan afectar su privacidad, así como también influir en la pérdida del control de su identidad tras su muerte.

“Simplemente, van a robar mi cuerpo y a hacer lo que quieran con él vía IA... Dios, espero que no sea IA”, expresó el actor de 60 años.

Cage expresó en la entrevista que no quiere ni desea que su imagen sea usada o dirigida por sistemas automatizados, ni por inteligencia artificial porque eso le “aterroriza”.

“Estoy aterrado de ella. Lo he dicho muchas veces. Y hace que me pregunte, ¿dónde acabará la verdad de los artistas? ¿Va a ser reemplazada? ¿Va a ser transfigurada? ¿Dónde va a estar el latido del corazón? Quiero decir, ¿qué vas a hacer con mi cuerpo y mi cara cuando muera? ¡No quiero que hagas nada con ella!”, puntualizó.

No es la primera vez que alguien de Hollywood habla sobre la inteligencia artificial y lo riesgoso que puede ser en un futuro para el mundo del cine ya que, en el pasado, el director Tim Burton dio su opinión sobre esto.

Burton, quien es reconocido por sus creaciones cinematográficas 'Eduardo Manostijeras' y 'Charlie y la fábrica de chocolate', habló del tema tras un artículo del medio Buzzfeed que usó la IA para reimaginar personajes de Disney como si estuvieran en una de sus películas.

"No puedo describir la sensación que te produce (...) me recordó a cuando otras culturas dicen: 'No me hagas una foto porque te está quitando el alma'”, afirmó.

Mientras que Tim Burton y Nicolas Cage no aprueban el uso de IA, otras estrellas de Hollywood como Tom Hanks sí estarían dispuestos ante la posibilidad de que esta tecnología sea usada en su legado tras su muerte.

El reconocido actor estadounidense Tom Hanks aseguró que podría protagonizar las futuras producciones cinematografías aun después de muerto con ayuda de la inteligencia artificial y su implementación para ayudar a recrear rostros muy realistas.

“Es una posibilidad de buena fe en este momento, porque podría reunirme y lanzar una serie de siete películas que protagonizaría en las que tendría 32 años desde ahora hasta que venga a nosotros tu reino”, dijo entre risas el artista.