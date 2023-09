"No por ser ídolo quiere decir que no puedes ser papá. Vean a Alejandro Fernández, a Chayanne", Aracely Arámbula estalló contra su exmarido, Luis Miguel

A la actriz Aracely Arámbula y al cantante Luis Miguel los unen dos hijos, Daniel y Miguel, fruto de una relación que duró varios años.

Sin embargo, tras la ruptura sentimental, según Arámbula, el ‘Sol de México’ se desentendió por completo de sus retoños, algo que ha fomentado la crítica entre los seguidores del intérprete de “Hasta que me olvides”.

Por estos días, el artista lleva a cabo su promoción internacional ‘Gira Luis Miguel 2023–24’; tour que se ha convertido en todo un éxito, gracias a su vuelta a los escenarios.

Precisamente, por el momento que vive la estrella musical, los medios de comunicación abordaron a Arámbula y le preguntaron cómo sigue la relación entre ‘Micky’ y sus hijos.

"Para empezar no me interesa verle la cara porque me cae muy mal, ahorita me cae muy mal. No se ha portado nada bien. Si él tuviera interés, decían: 'tiene que estar ella presente', pues era cuando tenían 4 y 6, ahorita tienen 16 y 14, ya están más altos que él", inició Arámbula.

"Su ego es muy grande, ojalá que así de grande sea el corazón para sus hijos (...) Él tiene que tener más acercamiento con ellos, yo soy la mamá. Como todos los padres, no por ser ídolo quiere decir que no puedes ser papá. Vean a Alejandro Fernández, a Chayanne", continuó.

Finalmente, la actriz recordada por dar vida al papel protagónico de la telenovela 'La Madrastra' sostuvo: "a mis hijos siempre les he dicho que admiren muchísimo a su papá, porque su papá es un gran artista, pero ojalá que ese gran artista también sea un gran padre para ellos".

En el año 2005 la actriz inició una relación sentimental que duraría 4 años con Luis Miguel.

Aunque muchas han sido las especulaciones sobre el acuerdo de la pareja para que Arámbula se dedicara exclusivamente al hogar, la prensa rosa de la nación azteca detalla que esta fue una de las principales razones por las cuales la chihuahuense y el oriundo de San Juan, Puerto Rico, anunciaron su separación en 2009.