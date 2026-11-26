La cantante y actriz Jennifer Lopez evocó las dificultades vividas tras su separación de Marc Anthony en 2011 y la manera en que logró sobreponerse para sacar adelante a sus hijos, según declaraciones difundidas este miércoles en el marco de su especial The JLO Show: Live in Las Vegas.

“Fue uno de esos momentos de la vida en los que estás a punto de rendirte por completo. Simplemente piensas: ‘Me he rendido con el amor. Me estoy rindiendo con la vida, con todo’. Pero tenía a estos dos pequeños bebés gemelos, ¿sabes?”, confesó la intérprete de “Let's Get Loud” ante el público reunido en Las Vegas.

La separación de Anthony ocurrida en 2011 y concluida de forma legal en 2014 marcó un giro en la vida de Lopez: “Después de mi tercer divorcio, fue cuando realmente empecé a mejorar en esto. Es gracioso. ¡Es gracioso! Sí, es gracioso. No es gracioso”, expresó entre risas, lo que evidenció su capacidad para hallar humor incluso en los momentos más adversos.

Durante aquella etapa crítica, Lopez buscó orientación en Louise Hay, reconocida escritora de autoayuda y conferencista motivacional: “Le dije: ‘No sé qué voy a hacer. No sé cómo seguir adelante’”, relató la cantante sobre esa conversación que transformó su perspectiva.

La trayectoria matrimonial de Lopez abarca cuatro uniones: antes de Anthony, estuvo casada con Ojani Noa (1997-1998) y Cris Judd (2001-2003), mientras su matrimonio con Anthony se extendió de 2004 a 2011 lapso en el que nacieron sus gemelos en febrero de 2008, y más adelante contrajo matrimonio con Ben Affleck en 2022, vínculo que concluyó en 2024 con el divorcio formalizado en 2025.

“He aprendido mucho durante los últimos 20 años, pero también los últimos años han estado relacionados con conocerme mejor y comprender realmente qué es el amor”, reflexionó sobre su evolución personal en declaraciones recientes a Variety.

“Se trata de las acciones, de estar presente, de comprender. No se trata de irse. Se trata de ser constante”, añadió, con lo que reflejó una madurez emocional forjada a través de sus vivencias.

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The JLO Show: Live in Las Vegas se estrenará el 26 de noviembre a las 20:00 horas del Este por CBS, con una versión extendida disponible más adelante en Paramount+.