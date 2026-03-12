NTN24
Jueves, 12 de marzo de 2026
Jueves, 12 de marzo de 2026
Jennifer López

Jennifer Lopez se sincera por primera vez sobre cómo lidió con el divorcio con Ben Affleck: "Por primera vez soy libre"

marzo 12, 2026
Por: Diana Pérez
Jennifer Lopez y Ben Affleck | Foto: EFE
Jennifer Lopez y Ben Affleck | Foto: EFE
En agosto de 2024, la artista presentó la solicitud de divorcio tras solo dos años de matrimonio con el actor de 'Batman'.

La cantante y actriz Jennifer Lopez, de 56 años, se sinceró sobre uno de los momentos más vulnerables y mediáticos de su vida: su divorcio con el actor Ben Affleck.

La intérprete de 'Jenny from the Block' no se guardó nada y habló sobre su proceso para poder recuperarse a nivel emocional tras separarse del actor de 'Batman'.

En una íntima entrevista con el programa Good Morning America de la cadena ABC, reveló que tras el divorcio necesitó tomarse un descanso para poder recuperarse emocionalmente.

o

La artista señaló en la conversación: "Decidí quedarme en casa y sentarme con lo que había pasado, sin huir a través del trabajo ni de otra persona".

Según explicó, su prioridad en ese momento fue pasar tiempo con los mellizos, Max y Emme, producto de su relación con el cantante de salsa, Marc Anthony.

Lopez comentó que fuera de los focos se centró totalmente en su familia y en aprender a lidiar con la soledad, algo a lo que tanto le tenía miedo.

La estrella del pop afirmó que en su introspección se preguntaba constantemente "¿Qué te pasa?'" y fue ahí cuando se dio cuenta de que "no podía culpar a nadie más porque no creo que esa sea la lección. Así que realmente necesitaba comprenderme a mí misma".

"Por primera vez soy libre. Estoy sola y me siento realmente bien. No sabía cómo se sentía eso desde que tenía veintipocos años, e incluso antes de eso siempre había alguien en mi vida y tantas cosas que sentía fuera de mi control", agregó.

Y gracias a esa pausa en su carrera para centrarse en su vida personal es que ha llegado al punto en el que se da cuenta de que realmente confía en ella misma y se valora un poco más.

Pese a que ha pasado un tiempo considerable tras su divorcio con Affleck, JLo confesó no sentirse lista para estar con alguien en este momento.

Entre risas aseveró: "Dios no lo quiera" y continuó diciendo: "No quiero arruinar nada. Es tan bonito ahora, estoy feliz. Es lo máximo. Me siento realmente bien ahora mismo y eso me daba miedo de joven. No sabía si podría hacerlo. Siempre me daba mucho miedo estar sola".

En agosto de 2024, la artista presentó la solicitud de divorcio tras solo dos años de matrimonio con el actor de 'Batman'. La pareja que tenía una larga historia contrajo matrimonio en julio de 2022, dos décadas después de su primer compromiso, el cual se terminó disolviendo en 2004.

o

Tras conocerse la ruptura, la cantante, de 56 años, canceló su gira prevista para verano de ese año afirmando en ese entonces que necesitaba "tomarse un tiempo" para estar con su familia y amigos. Por lo que sus recientes palabras solo corroboran que buscó una manera para lidiar con la presión mediática de su separación.

Sin embargo, no es la primera vez que habla con transparencia sobre una de sus rupturas, ya que hace unos días sorprendió a todos hablar sobre su matrimonio con Marc Anthony.

Lopez y Anthony duraron diez años casados, y de su matrimonio nacieron los mellizos Max y Emme. Para JLo su divorcio con el salsero fue una "época difícil" y estuvo a punto de "rendirse", pero se refugió en el trabajo.

Temas relacionados:

Jennifer López

JLO

Ben Affleck

Divorcio

Pareja

Artistas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Una toma amistosa o no tan amistosa": ¿qué opción tomará Donald Trump frente a la tiranía cubana?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El antisemitismo como fenómeno no ha muerto": especialista sobre el ataque a una sinagoga en Michigan

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trabajadores, pensionados, estudiantes y familiares de presos políticos protestan en Caracas por salario mínimo y las liberaciones: "el régimen sigue burlándose"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Exprisionera política del régimen de Venezuela Xiomara Ortiz habla en NTN24 sobre su reciente excarcelación: "Viví en carne propia lo que muchos civiles y militares viven"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Crece la tensión entre EE. UU. y España: Trump aseguró que el país europeo "se ha portado muy mal, podríamos cortar todo el comercio con ellos"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Entretenimiento

Ver más
Shakira | Foto EFE
Shakira

Así suena ‘Algo Tú’, la canción de Shakira y Beéle que se estrenó este miércoles y que promete ser el gran éxito de 2026

Máscara original de Darth Vader de Star Wars | Foto referencia: AFP
Star Wars

Cineasta Steven Soderbergh habla de la frustración que sintió tras la cancelación de la película de Star Wars basada en la historia de Ben Solo: "Me daba pena que nadie más pudiera verla"

La cantante colombiana Shakira. (EFE)
Shakira

Shakira rompe en llanto en medio de uno de sus conciertos en México

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto: AFP
Ataque al régimen de Irán

Estados Unidos asegura que Irán está lanzando un 86 % menos misiles que el primer día de conflicto

Selección Colombia en el Sudamericano Sub-20 - Foto: EFE
Selección Colombia Femenina

Mal comienzo para Colombia en el hexagonal del Sudamericano femenino Sub-20: perdió ante Ecuador y complica la clasificación al Mundial

La tenista checa Karolina Muchova. (AFP)
Tenista

Tenista elogiada por su técnica conmueve al público por gesto al ganar segundo torneo de su carrera a sus casi 30 años y tras regreso de lesiones

Shakira | Foto EFE
Shakira

Así suena ‘Algo Tú’, la canción de Shakira y Beéle que se estrenó este miércoles y que promete ser el gran éxito de 2026

Máscara original de Darth Vader de Star Wars | Foto referencia: AFP
Star Wars

Cineasta Steven Soderbergh habla de la frustración que sintió tras la cancelación de la película de Star Wars basada en la historia de Ben Solo: "Me daba pena que nadie más pudiera verla"

Donald Trump | Foto: EFE
Estados Unidos

Se conocen detalles del encuentro que Trump mantendrá este viernes con los militares que participaron en la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Logo de la plataforma digital YouTube - Foto de referencia: Pexels
YouTube

Usuarios reportan fallas masivas de YouTube a nivel mundial

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre