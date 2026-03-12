Jennifer Lopez se sincera por primera vez sobre cómo lidió con el divorcio con Ben Affleck: "Por primera vez soy libre"

La cantante y actriz Jennifer Lopez, de 56 años, se sinceró sobre uno de los momentos más vulnerables y mediáticos de su vida: su divorcio con el actor Ben Affleck.

La intérprete de 'Jenny from the Block' no se guardó nada y habló sobre su proceso para poder recuperarse a nivel emocional tras separarse del actor de 'Batman'.

En una íntima entrevista con el programa Good Morning America de la cadena ABC, reveló que tras el divorcio necesitó tomarse un descanso para poder recuperarse emocionalmente.

La artista señaló en la conversación: "Decidí quedarme en casa y sentarme con lo que había pasado, sin huir a través del trabajo ni de otra persona".

Según explicó, su prioridad en ese momento fue pasar tiempo con los mellizos, Max y Emme, producto de su relación con el cantante de salsa, Marc Anthony.

Lopez comentó que fuera de los focos se centró totalmente en su familia y en aprender a lidiar con la soledad, algo a lo que tanto le tenía miedo.

La estrella del pop afirmó que en su introspección se preguntaba constantemente "¿Qué te pasa?'" y fue ahí cuando se dio cuenta de que "no podía culpar a nadie más porque no creo que esa sea la lección. Así que realmente necesitaba comprenderme a mí misma".

"Por primera vez soy libre. Estoy sola y me siento realmente bien. No sabía cómo se sentía eso desde que tenía veintipocos años, e incluso antes de eso siempre había alguien en mi vida y tantas cosas que sentía fuera de mi control", agregó.

Y gracias a esa pausa en su carrera para centrarse en su vida personal es que ha llegado al punto en el que se da cuenta de que realmente confía en ella misma y se valora un poco más.

Pese a que ha pasado un tiempo considerable tras su divorcio con Affleck, JLo confesó no sentirse lista para estar con alguien en este momento.

Entre risas aseveró: "Dios no lo quiera" y continuó diciendo: "No quiero arruinar nada. Es tan bonito ahora, estoy feliz. Es lo máximo. Me siento realmente bien ahora mismo y eso me daba miedo de joven. No sabía si podría hacerlo. Siempre me daba mucho miedo estar sola".

En agosto de 2024, la artista presentó la solicitud de divorcio tras solo dos años de matrimonio con el actor de 'Batman'. La pareja que tenía una larga historia contrajo matrimonio en julio de 2022, dos décadas después de su primer compromiso, el cual se terminó disolviendo en 2004.

Tras conocerse la ruptura, la cantante, de 56 años, canceló su gira prevista para verano de ese año afirmando en ese entonces que necesitaba "tomarse un tiempo" para estar con su familia y amigos. Por lo que sus recientes palabras solo corroboran que buscó una manera para lidiar con la presión mediática de su separación.

Sin embargo, no es la primera vez que habla con transparencia sobre una de sus rupturas, ya que hace unos días sorprendió a todos hablar sobre su matrimonio con Marc Anthony.

Lopez y Anthony duraron diez años casados, y de su matrimonio nacieron los mellizos Max y Emme. Para JLo su divorcio con el salsero fue una "época difícil" y estuvo a punto de "rendirse", pero se refugió en el trabajo.