NTN24
Viernes, 29 de mayo de 2026
Viernes, 29 de mayo de 2026
Celebridades

Shakira, Jennifer Aniston y Leonardo DiCaprio: el territorio perdido en Latinoamérica que ha recibido a famosos de talla mundial

mayo 29, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Leonardo DiCaprio/ Shakira/ Jennifer Aniston - Fotos EFE
Leonardo DiCaprio/ Shakira/ Jennifer Aniston - Fotos EFE
Algunas celebridades, incluso, han adquirido propiedades y celebrado fechas importantes en la región.

Un territorio latinoamericano ha sido el destino elegido por celebridades de talla mundial como Shakira, Jennifer Aniston, Leonardo DiCaprio, Cindy Crawford, Robert De Niro, George Clooney, Madonna, Dwayne 'La Roca' Johnson, Blake Lively y Ryan Reynolds, entre otros.

Se trata de Los Cabos, un municipio perdido en Latinoamérica que se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos turísticos más exclusivos e importantes de México y está ubicado en el extremo sur de la península de Baja California.

o

El lugar parece ofrecer a las importantes celebridades la privacidad y conexión con la naturaleza que contrastan con el ruido mediático que pueden tener ciudades como Los Ángeles o Nueva York, donde varios de ellos suelen residir por su trabajo.

Varios turistas que visitan el lugar, entretanto, han tenido la oportunidad de encontrarse a varias de las figuras más influyentes del entretenimiento global durante sus vacaciones.

Además de la privacidad y seguridad, Los Cabos cuenta con varias playas que resultan atractivas para sus visitantes, así como alta gastronomía nivel Guía Michelin y preservación natural.

Los famosos también adquieren propiedades en el lugar

Con la constante llegada de nuevas experiencias en el municipio, las villas privadas y los desarrollos residenciales, el destino se ha convertido también una opción viable de inversión y residencia temporal.

Esa transición ha atraído DiCaprio, Madonna y 'La Roca', así como a empresarios, músicos y nuevas generaciones digitales, a asegurarse un lugar en la región para vacacionar, invertir o establecer su propiedad frente al mar.

Figuras como George Clooney, considerado uno de los pioneros en posicionar el destino como un "Malibú mexicano", tienen propiedades en comunidades exclusivas de Los Cabos como El Dorado Golf & Beach Club.

Asimismo, el dos veces ganador del Premio Oscar, Robert De Niro, cuenta con inversiones estratégicas en el lugar como su alianza con el chef Nobuyuki Matsuhisa en el desarrollo de uno de los hoteles.

Artistas como Gwyneth Paltrow, conocida por grandes producciones como 'Se7en' y 'Iron Man', Jennifer Lopez y Ben Affleck también han sido vistos en hoteles, mientras que personalidades como Will Smith, Tom Cruise, Selena Gómez y Kendall Jenner han sido captadas en experiencias como paseos en yate o estancias en villas privadas frente al mar.

¿Cuáles han sido los famosos colombianos que han visitado Los Cabos?

o

Figuras colombianas de la talla mundial como Shakira y sus dos hijos, además de Juanes, han visitado el lugar, sumándose a otras personalidades como Gabriela Tafur, para su despedida de soltera, Lorna Cepeda y la cantante ganadora del Grammy Latino, Kali Uchis.

Temas relacionados:

Celebridades

Turismo

México

Turistas

Viajes

Shakira

Cine

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Registrador de Colombia responde en cuánto tiempo se conocerán los resultados de las elecciones presidenciales: "Tendremos datos muy concluyentes"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"En Cuba hay una implosión lenta": presidente del Consejo de Transición Democrática en Cuba

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Está en juego la recuperación de la institucionalidad": coronel en retiro y consultor en seguridad sobre las elecciones presidenciales

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Militar cubano exiliado rompe el silencio: "Pienso que los soldados cubanos van a desobedecer"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Habla exagente especial del FBI que interrogó a Saddam Hussein: reveló temibles rasgos del dictador

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Irán: Lo que deja la "lluvia negra" de la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Entretenimiento

Ver más
Shakira | Fotos EFE
Shakira

Shakira vuelve al Mundial: así suena “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa del Mundo 2026

Póster de la película ‘Las Crónicas de Narnia: el príncipe Caspian’ de Disney-Foto: AFP
Las Crónicas de Narnia

La nueva adaptación de ‘Las Crónicas de Narnia’ se retrasa: esta es la nueva fecha de estreno

Eseniia Mikheeva, bailarina rusa / Shakira - Fotos: AFP
Copa del Mundo

Bailarina de diez años se suma a Ghetto Kids de Uganda como invitada de Shakira para el show de medio tiempo en el Mundial

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Papa

Magnifica Humanitas, 1

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump

Trump vuelve a referirse a Cuba antes de su viaje a China: "Pide ayuda, ¡y vamos a hablar!"

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (EFE)
España

Dura derrota para el Partido Socialista de Pedro Sánchez en las elecciones regionales de Andalucía

Gustavo Petro y Rodrigo Paz - AFP
Bolivia

"El ataque de Petro es un ataque a la democracia boliviana": presidente de Bolivia respondió a declaraciones del mandatario colombiano y justificó la expulsión de su embajadora

Muerte de Víctor Hugo Quero Navas | Fotos EFE
Régimen venezolano

"Escondieron el cadáver de un preso político": dura reacción desde EE. UU. contra el régimen de Venezuela por la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas

Donald Trump y Xi Jinping - AFP/EFE
Donald Trump

"Le gustaría ver el estrecho de Ormuz abierto": Trump asegura que Xi Jinping le ofreció su ayuda para desbloquear el cruce marítimo

UEFA Champions League - Foto EFE
Mundial 2026

Futbolista referente de importante selección del Mundial fue convocado a la concentración final pese a estar lesionado y levanta polémica

María Corina Machado, líder democrática de Venezuela - Foto: EFE.
María Corina Machado

María Corina Machado dijo que una vez se reestablezca la democracia en Venezuela “se convertirá en el aliado más fuerte de Estados Unidos en el hemisferio”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre