Shakira, Jennifer Aniston y Leonardo DiCaprio: el territorio perdido en Latinoamérica que ha recibido a famosos de talla mundial

Un territorio latinoamericano ha sido el destino elegido por celebridades de talla mundial como Shakira, Jennifer Aniston, Leonardo DiCaprio, Cindy Crawford, Robert De Niro, George Clooney, Madonna, Dwayne 'La Roca' Johnson, Blake Lively y Ryan Reynolds, entre otros.

Se trata de Los Cabos, un municipio perdido en Latinoamérica que se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos turísticos más exclusivos e importantes de México y está ubicado en el extremo sur de la península de Baja California.

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El lugar parece ofrecer a las importantes celebridades la privacidad y conexión con la naturaleza que contrastan con el ruido mediático que pueden tener ciudades como Los Ángeles o Nueva York, donde varios de ellos suelen residir por su trabajo.

Varios turistas que visitan el lugar, entretanto, han tenido la oportunidad de encontrarse a varias de las figuras más influyentes del entretenimiento global durante sus vacaciones.

Además de la privacidad y seguridad, Los Cabos cuenta con varias playas que resultan atractivas para sus visitantes, así como alta gastronomía nivel Guía Michelin y preservación natural.

Los famosos también adquieren propiedades en el lugar

Con la constante llegada de nuevas experiencias en el municipio, las villas privadas y los desarrollos residenciales, el destino se ha convertido también una opción viable de inversión y residencia temporal.

Esa transición ha atraído DiCaprio, Madonna y 'La Roca', así como a empresarios, músicos y nuevas generaciones digitales, a asegurarse un lugar en la región para vacacionar, invertir o establecer su propiedad frente al mar.

Figuras como George Clooney, considerado uno de los pioneros en posicionar el destino como un "Malibú mexicano", tienen propiedades en comunidades exclusivas de Los Cabos como El Dorado Golf & Beach Club.

Asimismo, el dos veces ganador del Premio Oscar, Robert De Niro, cuenta con inversiones estratégicas en el lugar como su alianza con el chef Nobuyuki Matsuhisa en el desarrollo de uno de los hoteles.

Artistas como Gwyneth Paltrow, conocida por grandes producciones como 'Se7en' y 'Iron Man', Jennifer Lopez y Ben Affleck también han sido vistos en hoteles, mientras que personalidades como Will Smith, Tom Cruise, Selena Gómez y Kendall Jenner han sido captadas en experiencias como paseos en yate o estancias en villas privadas frente al mar.

¿Cuáles han sido los famosos colombianos que han visitado Los Cabos?

Figuras colombianas de la talla mundial como Shakira y sus dos hijos, además de Juanes, han visitado el lugar, sumándose a otras personalidades como Gabriela Tafur, para su despedida de soltera, Lorna Cepeda y la cantante ganadora del Grammy Latino, Kali Uchis.