El concierto del cantante colombiano Beéle en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, fue cancelado

Según recoge el portal digital Listin Diario, el concierto del cantante colombiano Beéle en la ciudad de Maracaibo (estado Zulia, Venezuela) fue cancelado.

El motivo sería la baja venta de boletos y las críticas del público por los altos precios de las entradas.

La fecha programada era el próximo 7 de noviembre en la terraza del centro comercial Sambil Maracaibo.

Los organizadores informaron mediante un comunicado que "las condiciones comerciales actuales no permitían garantizar un montaje con los estándares de calidad requeridos".

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Las entradas iban desde los 70 dólares (en preventa) y 90 dólares en la zona general, hasta los 550 dólares en áreas exclusivas.

Asimismo, la organización del evento anunció que el reembolso del dinero "se gestionará a través de los canales oficiales de venta".

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A pesar de esta cancelación, Beéle tiene previsto presentarse en otras ciudades de Venezuela en su gira 'Borondo Tour 2026', específicamente Caracas y San Cristóbal (estado Táchira).