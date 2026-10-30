NTN24
Viernes, 30 de octubre de 2026
Viernes, 30 de octubre de 2026
Beéle

El concierto del cantante colombiano Beéle en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, fue cancelado

octubre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Beéle, cantante colombiano - Foto: EFE
Beéle, cantante colombiano - Foto: EFE
La organización del evento anunció que el reembolso del dinero "se gestionará a través de los canales oficiales de venta".

Según recoge el portal digital Listin Diario, el concierto del cantante colombiano Beéle en la ciudad de Maracaibo (estado Zulia, Venezuela) fue cancelado.

o

El motivo sería la baja venta de boletos y las críticas del público por los altos precios de las entradas.

La fecha programada era el próximo 7 de noviembre en la terraza del centro comercial Sambil Maracaibo.

Los organizadores informaron mediante un comunicado que "las condiciones comerciales actuales no permitían garantizar un montaje con los estándares de calidad requeridos".

o

Las entradas iban desde los 70 dólares (en preventa) y 90 dólares en la zona general, hasta los 550 dólares en áreas exclusivas.

Asimismo, la organización del evento anunció que el reembolso del dinero "se gestionará a través de los canales oficiales de venta".

o

A pesar de esta cancelación, Beéle tiene previsto presentarse en otras ciudades de Venezuela en su gira 'Borondo Tour 2026', específicamente Caracas y San Cristóbal (estado Táchira).

Temas relacionados:

Beéle

Maracaibo

Concierto

Zulia

Cancelación

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Cuando capturaron a Maduro “sentí un alivio y la verdad mucha alegría”: Isabel Díaz Ayuso

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

EE. UU. expulsa a diplomático cubano Richard Tur tras altercado en la ONU por intento de intimidación

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Esta es la reacción de EEUU al cambio de canciller dentro de cúpula del régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Estas son las reveladoras imágenes de primeras misiones de fuerzas especiales en la militarización de Cúcuta

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Funcionario de Estados Unidos exhibe los lujos y excesos de los Castro en Cuba

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Recta final de las elecciones de medio término en EEUU: Donald Trump espera un resultado favorable

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales en Colombia: restaurar los ecosistemas va más allá de sembrar árboles

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (EFE)
Bogotá

Militarizar Bogotá: congresista hace urgente llamado para combatir el crimen en la capital

Abelardo de la Espriella y Carlos Galán - Gustavo Petro
Bogotá

"El presidente Petro romantizaba a los delincuentes urbanos, era un mensaje nefasto": alcalde de Bogotá tras histórico operativo contra criminales

Nicolás Maduro y Cilia Flores - Foto: EFE
Maduro

Jueza Analisa Torres tomó su primera decisión frente a caso de Maduro y Flores

Raúl Castro - Foto: AFP
Régimen Castrista

Funcionario de Estados Unidos exhibe los lujos y excesos de los Castro en Cuba

Primera decisión de la nueva juez del caso Maduro - Foto: EFE/Canva
Nicolás Maduro

Primera decisión de la nueva juez del caso Maduro: golpe para el dictador

Más de Entretenimiento

Ver más
Premios Emmy - Foto: AFP
Premios Emmy

Premios Emmy, los Óscar de la televisión, se mudan al streaming

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Así reaccionó Georgina Rodríguez a la polémica entre Jorge Jesus y Cristiano Ronaldo

Halle Berry, actriz - Foto de @halleberry
Actor

Halle Berry solicita la restauración de la custodia de su hijo y acusa a su expareja de poner al menor en su contra

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

María Corina y el poder invisible de la esperanza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado | Foto: EFE
Regreso María Corina Machado

¿La presencia de María Corina en Venezuela es una presión para tener elecciones presidenciales?

Foto de referencia de la ONU (AFP)
Estados Unidos

La ONU denuncia la transmisión en vivo del fusilamiento de un condenado en Estados Unidos: "Es inhumano"

Jefferson Medina, de Navegantes del Magallanes, realizando un lanzamiento - Foto: EFE
LVBP

Cardenales en el primer lugar y Navegantes en el sótano: así marcha la tabla de posiciones de la LVBP en su tercera semana

Ballena Óceano - Foto Canva
Ballenas

Corredores marinos buscan proteger a especies migratorias de la pesca y los barcos

Cilia Flores y Nicolás Maduro | Fotos: EFE
Nicolás Maduro

Primicia: esta es la denuncia clave que sería tenida en cuenta en caso contra Maduro y Cilia en EEUU

El presidente de la FIFA Gianni Infantino-Foto: EFE
FIFA

Gianni Infantino estaría planeando ofrecer millonaria cifra a las federaciones de la FIFA en medio de los cuestionamientos a su gestión

Jhon Durán, jugador del Benfica - Foto: EFE
Jhon Jader Durán

Así fue el golazo de Jhon Durán en Europa por el que piden su regreso a la Selección Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023