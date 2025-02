Noel Gallagher de Oasis criticó la presentación de Kendrick Lamar en el Super Bowl: “no me gustan las tonterías”

Este domingo, el rapero estadounidense Kendrick Lamar encabezó el show de medio tiempo del Super Bowl LIX, en el estadio Caesars Superdome de Nuevo Orleans.

El intérprete de ‘Luther’ trajo a la gran noche del evento musical más importante algunas sorpresas como la participación del actor y productor Samuel L. Jackson y de la leyenda del tenis Serena Williams.

Su espectáculo contó con varios de sus éxitos musicales como: ‘GNX’, ‘Squabble Up’ ‘Humble’, ‘DNA’, ‘Euphoria’, ‘Man at the Garden’, ‘Peekaboo’, ‘Luther y All The Stars’ junto con SZA, ‘Not Like Us y ‘TV Off (with DJ Mustard)’.

Su show de medio tiempo incluso rompió el récord al tener un espectáculo con 133.5 millones de espectadores, un logro que tenía el rey el pop, Michael Jackson, cuando hizo su presentación en 1993 con 133.5 millones de espectadores.

Sin embargo, parece que al único que no le ha gustado el show que realizó Kendrick es al cantante de Oasis, Noel Gallagher.

Gallagher fue bastante crítico con el espectáculo que ofreció el rapero diciendo durante una entrevista en la estación talkSPORT que la presentación de Lamar fue “una absoluta tontería”.

“No lo vi todo, simplemente lo apagué. Había como 300 personas bajando de un coche en los primeros dos minutos”, señaló el intérprete de ‘Live Forever’.

Y añadió que “no me gustan las tonterías del medio tiempo, por lo general son los artistas que no me gustan”.

Cuando fue cuestionado sobre sus presentaciones favoritas del show de medio tiempo del Super Bowl, respondió de manera contundente que: “nunca lo veo, no me interesa”.

En redes las opiniones del roquero no cayeron bien y algunos internautas han asegurado que el británico siempre tiene cosas negativas que decir de cualquier artista en la industria.

“Una cosa sobre Noel Gallagher es que odia todo en general”, “El pasatiempo favorito de este hombre es odiar al mundo”, “Siempre está diciendo estupideces sobre los artistas negros”, “Noel Gallagher es un gran detractor” y “No me importa si no te gustó la actuación de Kendrick. Guárdate esa mierda para ti”, son algunos de los comentarios.