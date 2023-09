¿Nueva pulla de Shakira para Piqué y su familia?: la historia de la niñera que aparece en el video de El Jefe

La cantante colombiana Shakira estrenó este miércoles su nuevo lanzamiento musical ‘El Jefe’ junto al grupo de música regional mexicana Fuerza Regida.

La barranquillera encendió nuevamente las redes sociales tras el estreno de su éxito en el que, aparentemente, lanza varias pullas contra su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué.

‘El Jefe’, que supone una crítica social a la explotación laboral y las malas condiciones salariales, habría sido dedicada a Lili Melgar quien fue la niñera de los hijos de la artista cuando residían en España.

Según varias versiones que han circulado en redes sociales, Melgar habría sido despedida por la familia de Piqué en medio de las circunstancias que separaron a la pareja y sin que recibiera los pagos correspondientes.

VEA TAMBIÉN Esta es la versión completa de "El Jefe", la nueva canción de Shakira junto al grupo Fuerza Regida o

“Lili Melgar para ti es esta canción que no te pagaron la indemnización”, indica Shakira en una de las estrofas.

Al parecer, y según relatan varios medios internacionales como Hola.com, la niñera fue despedida por el catalán luego de descubrir su infidelidad con Clara Chía y posterior a ello, comunicársela a la barranquillera.

Lili Melgar, quien revela su identidad tras aparecer al final del video de 'El Jefe', ya había sido captada en varias ocasiones junto a Shakira y sus hijos por calles y aeropuertos de España.

Ante la dedicatoria, varios internautas comenzaron a especular qué había sucedido con la mujer y si aún tenía algún contacto con la interprete de 'Loba'.

Ante ello, Dariana, hija de Lili Melgar, se pronunció a través de su cuenta oficial de Twitter, ahora X, para felicitar a su madre y confirmar que la niñera, de nacionalidad boliviana, sigue trabajando con la artista.

VEA TAMBIÉN Las referencias de la nueva canción de Shakira al tren “la Bestia” y la migración o

"A pesar de todo, ella sigue trabajando con Shakira. Te amo mamá", escribió en sus redes sociales confirmando que la cantante la volvió a contratar para que continúe al cuidado de sus hijos.

Cabe señalar que el nuevo tema musical de la artista cuenta con una particularidad y es que parte del instrumental está hecho con sonidos que realizó durante el set de grabación de la canción.

La narrativa del video está marcada por múltiples personajes latinoamericanos que evidencian las condiciones del trabajo de miles de inmigrantes en la unión americana.

“Tengo un jefe (…) que no me paga bien, yo llego caminando y él en Mercedes Benz. Me tiene de recluta. Estás soñando con irte del barrio, tienes todo pa' ser millonario, gustos caros, la mentalidad. Solo te falta el salario”, dice Shakira en una parte de la canción.

Incluso, una de las secuencias más comentadas es la que muestra un tren lleno de inmigrantes en una clara referencia al tren conocido como “la Bestia”, en el que miles de personas arriesgan su vida para acercarse a la frontera de México con los Estados Unidos.