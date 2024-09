¿Nuevo romance? Este sería el piloto de la Fórmula 1 con el que estaría saliendo la cantante Nicki Nicole

Hace unos días la Fórmula 1 le dio la bienvenida a un nuevo piloto que debuto en el circuito y que hoy acapara los principales medios de comunicación, no solo por su rendimiento en la F1, sino porque se le está vinculando sentimentalmente con la reconocida cantante argentina Nicki Nicole.

El corredor de Williams, Franco Colapinto, está en el foco de todo el mundo y se ha vuelto en tendencia en redes sociales debido a que está siendo vinculado con la intérprete de ‘8 AM’, por una serie de tweets que intercambiaron recientemente.

Desde su cuenta de X, Colapinto publicó un tweet en el que escribió “foto”, haciendo referencia a la función de WhatsApp de enviar fotografías que se abren sola una vez. Ante esto, al cantante le comentó: “no me deja abrirla”, algo a lo que el piloto, minutos más tarde, le respondió “te lo mando por privado”.

Frente a este pequeño, pero curioso intercambio entre las dos celebridades, los usuarios comenzaron a vincularlos de manera romántica.

“Literalmente el argentino más rápido”, “Encara Messi”, “Maravillosa jugada”, “Pilotea todo bien este tipo”, “Nicki Nicole por qué tienes tanta suerte”, “Se verían lindo juntos”, “ojalá se dé”, “Hacéis buena pareja” y “Tremenda pareja se está formando”, son algunos de los comentarios.

En varias ocasiones, la artista argentina ha asegurado que es seguidora de la Fórmula 1, debido a que su familia le apasiona el automovilismo, por lo que desde que era una niña ve las carreras.

En 2023 estuvo presente en el Gran Premio de Miami y reveló en ese momento que su piloto favorito era Sergio ‘Checo’ Pérez, aunque parece que el mexicano estaría siendo desplazado por el argentino.

Nicki Nicole se encuentra soltera desde inicios de este año tras romper su relación con el cantante Peso Pluma, por culpa de una infidelidad del mexicano que fue difundida en redes sociales.

El intérprete de ‘Ella baila sola’, la canción latina más importante del 2023, se dejó ver con una mujer de la mano caminando por un casino en Las Vegas, lo que desató toda una polémica de una presunta infidelidad.

La traición quedó confirmada por Nicki Nicole, quien en sus historias de Instagram publicó: “el respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.