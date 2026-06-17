Productor de Oliver Tree revela cómo sobrevivió a accidente aéreo en Brasil: "Ahora te debo la vida"

El productor musical Victor WAO reveló que iba a abordar uno de los helicópteros que colisionaron en Río de Janeiro y que causó la muerte del cantante Oliver Tree y el youtuber Gaspar Prim Díaz.

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A través de un mensaje publicado en redes sociales, WAO confirmó que decidió no abordar el helicóptero minutos antes del despegue ya que le teme a las alturas, decisión que según él, terminó salvándole la vida.

“Se suponía que yo estaría con ustedes en ese helicóptero y no fui a último momento”, escribió el productor en un mensaje. “Me dijiste que, como tenía miedo, habías conseguido un auto para llevarme a Angra y que otra persona iría en mi lugar”, recordó.

“Ahora te debo la vida, hermano. No sé qué hacer en este momento. Te quiero muchísimo. Nunca te olvidaré. Lucas, eras pura luz”, agregó.

El cantante estadounidense de pop alternativo Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspar Prim viajaban en uno de los dos helicópteros que colisionaron este domingo en pleno vuelo en Brasil, dejando al menos seis muertos.

Entre los pasajeros del mismo helicóptero en que iban Tree y Prim había también un productor musical brasileño y un cineasta argentino.

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Los helicópteros chocaron la mañana del domingo en el barrio Recreio dos Bandeirantes, oeste de Rio de Janeiro, antes de precipitarse en el estacionamiento de una concesionaria de autos eléctricos. El incendio provocado afectó al menos 20 vehículos, informaron los bomberos.

Tree, de 32 años y célebre por su corte de pelo tipo casco y su excéntrica personalidad, es autor de éxitos como "Life Goes On", "Miss You" y "Alien Boy". Con más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify, sus canciones más populares fueron escuchadas más de 700 millones de veces.

En los últimos días, la cuenta de Instagram de Tree mostró videos suyos en Brasil, donde se presentó en Sao Paulo el 6 de junio como parte de su gira por más de 30 países. Su próximo concierto estaba previsto en Lisboa el 1 de julio.

Prim, conocido en internet como "Gaspi", tenía 23 años. Con 2,84 millones de seguidores en YouTube, destacaba por su contenido lleno de humor y sus entrevistas callejeras.