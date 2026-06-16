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Martes, 16 de junio de 2026
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El Tren de Aragua

"El régimen en un momento dado identificó al Tren de Aragua como el brazo que podía usar fuera del territorio venezolano": Iván Simonovis

junio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Simonovis, investigador criminal, conversó sobre los lazos que tenía el 'Niño Guerrero' con la dictadura de Nicolás Maduro.

La muerte del 'Niño guerrero', cabecilla de la banda criminal Tren de Aragua, puso sobre la mesa la discusión de la relación que él sostenía con el dictador Nicolás Maduro, con Diosdado Cabello y con la ahora encargada del régimen, Delcy Rodríguez.

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Para hablar sobre este tema, Iván Simonovis, investigador criminal y excomisionado de seguridad e inteligencia de Venezuela, conversó con El Informativo de NTN24.

El invitado señaló que "la operación no fue conjunta, ellos (el régimen) la quieren hacer ver que fue conjunta. Washington no pidió permiso, notificó a Venezuela que iban a eliminar a 'Niño Guerrero'", y añadió que "Washington tiene un especial interés en recuperar todas las áreas del país que sean productivas".

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Simónovis puntualizó que del Tren de Aragua "todavía hay un grupo importante de individuos que siguen manteniendo las operaciones de este grupo criminal", pero que cree que "ese grupo criminal irá deshaciéndose y cada quien irá buscando nuevos espacios donde sobrevivir".

Además, apuntó que "este grupo de criminales que durante años ha sido el brazo armado de las operaciones del régimen en Venezuela en los próximos meses desaparecerá" y que "el 'niño guerrero' era el jefe de operaciones más grande de toda la organización. Ellos funcionan como cualquier franquicia empresarial".

"El régimen en un momento dado identificó al Tren de Aragua como el brazo que podían usar fuera del territorio venezolano para meter presión fuera del territorio de Venezuela", concluyó.

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