Al estilo vikingo: así celebró el delantero noruego Erling Haaland su cumpleaños número 26

El delantero noruego Erling Haaland decidió festejar su cumpleaños número 26 con una celebración temática que capturó la atención de millones en redes sociales.

Tras su destacada participación en la Copa Mundial 2026, el futbolista organizó una fiesta al estilo vikingo a bordo de un yate, acompañado por su novia y seres queridos.

El pasado 21 de julio, Haaland compartió imágenes de la celebración, donde aparece junto a Isabel Haugseng Johansen, su pareja sentimental.

"26 años. ¡Bien!", escribió el jugador en la descripción de su primera publicación.

VEA TAMBIÉN Avión que trasladó a España en el Mundial llegó a Buenos Aires con imagen de los jugadores campeones: aficionados dicen que es una provocación o

Entre los saludos destacados figuró el del también futbolista Jude Bellingham, compañero de competencia en el Mundial, quien le expresó: "¡Feliz cumpleaños, hermano!". Posteriormente, Haaland agregó en otra publicación: "Gracias a todos por el amor. La vida cambió para siempre y lo amo".

La temática vikinga de la fiesta no fue casualidad. Durante el torneo mundial, el delantero noruego y sus compañeros de selección se caracterizaron por adoptar esta identidad cultural, que se convirtió en un elemento distintivo tanto dentro como fuera del campo de juego.

Antes de su cumpleaños, Haaland ya había compartido momentos de sus vacaciones en el sur de Francia, demostrando que tras la intensa competencia mundial se encuentra disfrutando de un merecido descanso.

Las imágenes del festejo en yate, bajo el sol y el mar, reflejaron un momento de celebración personal tras meses de alta exigencia profesional.