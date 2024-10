"Que cada uno opine lo que quiera": Gerard Piqué revela detalles de lo que vivió tras el escándalo mediático que desató su separación de Shakira

El exfutbolista español Gerard Piqué reveló detalles inéditos de lo que vivió tras el escándalo mediático que desató su separación de Shakira tras diez años de relación.

A la separación se le suma una presunta infidelidad por parte del exfutbolista con su actual pareja Clara Chía y una serie de canciones que ha lanzado la barranquillera tras su divorcio.

En medio de una entrevista con CNN, Piqué se refirió a las noticias que circulan sobre su vida personal en redes sociales y sobre las críticas que ha recibido tras su ruptura amorosa.

“Yo siempre he estado muy tranquilo, es decir, sé en el mundo en el que vivimos, sé que a todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista de las cosas. Los medios de comunicación, al final, controlan ese mensaje y en líneas generales, pues cada uno dice lo que uno quiere vender, pero al final la verdad o lo que pasa o lo que sucede muchas veces no está contada o de la manera que ha sido”, dijo el catalán.

VEA TAMBIÉN Shakira acompaña a excompañero de Gerard Piqué en su entrenamiento en el gimnasio con su nueva canción ‘Soltera’ o

Pese a los comentarios, Piqué indicó que lo mejor es “ignorar” y, preferiblemente, rodearse de aquellas personas que “realmente saben quién eres y qué haces” como su familia y amigos.

“Siempre he creído que lo mejor es que al final esté rodeado de los míos, de mi familia, de mis amigos, de las personas que de verdad te conocen y saben cómo eres y lo que haces y eso me da mucha tranquilidad”, respondió.

El exfutbolista también indicó que la opinión pública no ha mostrado una buena imagen sobre él, precisamente por cómo se dio su separación con la barranquillera.

“Entiendo perfectamente que todo el mundo pueda tener su punto de vista, que mucha gente que no me conoce piense que soy de una manera o de otra. Libertad de expresión, que cada uno opine lo que quiera. Yo soy muy feliz, me lo paso muy bien, me siento un privilegiado”, sostuvo.

VEA TAMBIÉN La emotiva reacción de Shakira al enterarse que logró sold out en su segunda fecha en Barranquilla en solo tres horas o

Es de señalar que Shakira y Piqué anunciaron su separación en el mes de junio de 2022.

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", dice el corto texto firmado "Shakira y Gerard" dado a conocer por la agencia de comunicación de la cantante.

Tras su ruptura, la barranquillera ha lanzado varios éxitos como ‘Copa Vacía’, ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’, ‘TQG’, ‘Acróstico’, ‘El Jefe’, ‘Te Felicito’, ‘Monotonía’, entre otros, en los que habla de sus sentimientos.

En sus canciones, Shakira también ha expuesto los detalles de la ruptura con su 'ex' y ha lanzado fuertes indirectas contra la actual novia del español, Clara Chía.