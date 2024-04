Shakira comparte video mientras se maquilla en vivo pero algunos fans le lanzan críticas: "No te pongas tanto filtro"

La cantante colombiana Shakira sorprendió en las últimas horas a sus seguidores tras publicar un video en el que revela su rutina de maquillaje y cuidado de la piel.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la barranquillera compartió un clip titulado ‘Get ready with me’, en el que muestra cada uno de los pasos que tiene en cuenta durante su rutina de belleza.

En el video, la artista usa hidratante en los labios, corrector en los ojos y base en todo su rostro.

Posteriormente se aplica polvo compacto, iluminador, pestañina, delineador de cejas, nuevamente hidratante y finalmente labial.

VEA TAMBIÉN El video que "avivó el fuego" entre Shakira y Alejandro Sanz cumple 19 años o

El clip, que no pasó desapercibido por los seguidores de la artista, generó todo tipo de reacciones puesto que hubo quienes destacaron su belleza y naturalidad, mientras que otros, la criticaron por los supuestos “filtros” que utilizaba.

“Shaki no más. Compórtate como la artista de talla mundial y leyenda que eres”, “Shakira no te pongas mucho filtro luego pareces otra en las entrevistas”, “ya no te inyectes más esos labios por favor” y “deja de sobreponer tus labios así. Tus labios sin ese maquillaje son mucho mejor”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Cabe señalar que, durante el video, la artista aprovecha para promocionar su nuevo éxito musical ‘Puntería’ en el que también participó la artista estadounidense Cardi B.

La canción hace parte de su nuevo álbum 'Las mujeres ya no lloran' que fue lanzado el pasado viernes 22 de marzo.

VEA TAMBIÉN El video que "avivó el fuego" entre Shakira y Alejandro Sanz cumple 19 años o

A través de su canal oficial de YouTube, la barranquillera publicó el audiovisual en el aparece junto a la rapera estadounidense en una serie de escenografías color rosa. Además, protagoniza escenas junto al actor británico Lucien Laviscount.

En el video, que tiene una duración total de tres minutos y siete segundos, aparece la artista con un arco en sus manos mientras que Laviscount caracteriza un centauro, que posteriormente es cazado por Shakira.

A través de su canal de difusión de WhatsApp, Shakira aseguró que 'Las mujeres ya no lloran' es el primer lanzamiento simultáneo en vinilo y digital que fue presentado al público en cuatro portadas.

Cada una representa un atributo, donde la esmeralda simboliza la confianza, el rubí, la pasión; el zafiro, la vulnerabilidad, y el diamante, la fuerza y la resiliencia.