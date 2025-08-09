NTN24
Sábado, 09 de agosto de 2025
Sábado, 09 de agosto de 2025
Rehenes

'Bibas, asesinados por ser judíos', el documental que narra la trágica historia de la familia de origen argentino asesinada por Hamás

agosto 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En entrevista con NTN24, Gabriel Ben-Tasgal, periodista especializado en Medio Oriente y uno de los productores del documental, se refirió a la realización del mismo.

El ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel, perpetrado por el grupo terrorista Hamás, dejó una huella imborrable en la historia, cobrando la vida de más de 1.200 personas en un solo día. Entre las víctimas se encontraba la familia Bibas, de origen argentino, cuya trágica historia ha sido plasmada en el documental 'Bibas, asesinados por ser judíos' luego de ser asesinados como rehenes.

El producto audiovisual narra la historia de Shiri Bibas, de 32 años, y sus dos hijos, Ariel y Kfir, de 5 y 9 meses, respectivamente, quienes fueron asesinados durante el ataque.

o

En entrevista con NTN24, Gabriel Ben-Tasgal, periodista especializado en Medio Oriente y uno de los productores del documental, se refirió al mismo y aseguró que "combina imágenes, entrevistas e impactantes testimonios de sobrevivientes".

"Decidimos no censurar nada. Creo que es importante mostrar lo que ocurrió, que fue la realidad", afirmó, abordando el debate sobre la difusión de imágenes violentas.

Además, agregó: "Estuvimos muchos días, muchas horas, principalmente la directora y el editor, buscando en la dark web todo lo que habían colgado (...) En el documental nuestro están prácticamente todas las imágenes que vieron los periodistas y algunas más, incluso, que muestran la crueldad total".

o

Por otro lado, mencionó a Yarden Bibas, esposo de Shiri y padre de los menores asesinados, quien solo tuvo palabras de agradecimiento por el documental. "Lo único que pudo decir con su castellano era 'gracias'", compartió Ben-Tasgal.

El periodista y productor concluyó diciendo: "Cuando cada uno de nosotros nos acordamos de una de las personas víctimas del terrorismo, entonces no nos olvidamos del fenómeno que es asesinar a civiles inocentes para conseguir un objetivo político".

Temas relacionados:

Rehenes

Hamás

Judíos

Crímenes

Documental

Ataque

Israel

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. reveló detalles sobre cómo los informantes pueden entregar información para capturar a Maduro: “Pueden hablar con nosotros en español”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

'Bibas, asesinados por ser judíos', el documental que narra la trágica historia de la familia de origen argentino asesinada por Hamás

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

¿Se acerca el fin del régimen de Nicolás Maduro? Experto analiza los últimos anuncios de EE. UU.

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan cómo puede el islam contribuir al entendimiento global en medio de los conflictos mundiales

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Quién dio la orden? A dos meses del atentado de Miguel Uribe las investigaciones apuntan hacia la Segunda Marquetalia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Recompensa por captura de Nicolás Maduro
La Noche

Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. reveló detalles sobre cómo los informantes pueden entregar información para capturar a Maduro: “Pueden hablar con nosotros en español”

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"Si él se atrinchera y sigue en esa posición intransigente, el costo va a ser mayor": Antonio de la Cruz, analista político, sobre recompensa por Nicolás Maduro

Fernando Villavicencio, excandidato presidencial ecuatoriano (EFE)
Crimen en Ecuador

“Se ve una falta de voluntad política del presidente Noboa de resolver el crimen”: Hija del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, asesinado en 2023

Nicolás Maduro - EFE
Recompensa por Maduro

"Es la cabeza de un terrorista y, todo lo que se pueda hacer para su detención, es válido”: Iván Simonovis sobre duplicación de la recompensa por la captura de Maduro

Conferencia de Paz de los Musulmanes Ahmadía en Stuttgart, Alemania, el 01 de septiembre de 2023. - Foto: EFE
Islam

Expertos analizan cómo puede el islam contribuir al entendimiento global en medio de los conflictos mundiales

Más de Actualidad

Ver más
Inundaciones en Texas (AFP)
Texas

¿Qué medidas se pudieron haber tomado en Texas para evitar la tragedia por las inundaciones?

Sumergible Titan de Ocean Gate - Foto cortesía Ocean Gate
Submarino

Informe revela las causas de la tragedia de Titán, el sumergible que implosionó en el océano con cinco personas a bordo

Ataque de Ucrania en Rusia - AFP
Guerra en Ucrania

Tiktokers rusas fueron arrestadas por grabarse rapeando frente a un depósito de petróleo recién bombardeado por Ucrania

Opinión

Ver más
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Futbolista brasileño, Rafinha | Foto: AFP
Futbolistas

Jugador brasileño ganador de Champions League y Copa Libertadores anunció su retiro del fútbol a los 39 años: “no es una decisión fácil”

Final Copa América entre Colombia y Argentina - Foto AFP
Selección Colombia

Delantero colombiano se consagró en el exterior como segundo máximo goleador con su equipo en el siglo XXI y comparte el ‘top 3’ con otro cafetero

Oasis, banda británica / FOTO: EFE
Muerte

Un hombre murió durante el concierto de Oasis en Wembley en extrañas circunstancias

Planeta Marte - Foto de referencia: EFE
Marte

La NASA capturó la imagen más nítida de Marte nunca antes vista aprovechando sus cielos despejados

Ralf Schumacher | Foto: EFE
Fórmula 1

Escudería de la Fórmula 1 vetó a Ralf Schumacher por un comentario contra uno de los pilotos del equipo

Juan Fernando Quintero | Foto: EFE
Juan Fernando Quintero

El entrenador Marcelo Gallardo dio preocupante actualización sobre el estado físico de Juan Fernando Quintero

Kylie Jenner - Foto AFP
Kylie Jenner

Le enseñaron a Kylie Jenner a hablar español y sus seguidores se quedaron sorprendidos por su habilidad con las expresiones venezolanas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano