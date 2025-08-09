'Bibas, asesinados por ser judíos', el documental que narra la trágica historia de la familia de origen argentino asesinada por Hamás

El ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel, perpetrado por el grupo terrorista Hamás, dejó una huella imborrable en la historia, cobrando la vida de más de 1.200 personas en un solo día. Entre las víctimas se encontraba la familia Bibas, de origen argentino, cuya trágica historia ha sido plasmada en el documental 'Bibas, asesinados por ser judíos' luego de ser asesinados como rehenes.

El producto audiovisual narra la historia de Shiri Bibas, de 32 años, y sus dos hijos, Ariel y Kfir, de 5 y 9 meses, respectivamente, quienes fueron asesinados durante el ataque.

VEA TAMBIÉN Homenaje y funeral a la familia Bibas en Israel tras muerte de sus integrantes en manos de Hamás o

En entrevista con NTN24, Gabriel Ben-Tasgal, periodista especializado en Medio Oriente y uno de los productores del documental, se refirió al mismo y aseguró que "combina imágenes, entrevistas e impactantes testimonios de sobrevivientes".

"Decidimos no censurar nada. Creo que es importante mostrar lo que ocurrió, que fue la realidad", afirmó, abordando el debate sobre la difusión de imágenes violentas.

Además, agregó: "Estuvimos muchos días, muchas horas, principalmente la directora y el editor, buscando en la dark web todo lo que habían colgado (...) En el documental nuestro están prácticamente todas las imágenes que vieron los periodistas y algunas más, incluso, que muestran la crueldad total".

VEA TAMBIÉN Confirman que entre los cadáveres entregados por Hamás se identificó a los hermanos Bibas, pero no está el de su madre Shiri Bibas o

Por otro lado, mencionó a Yarden Bibas, esposo de Shiri y padre de los menores asesinados, quien solo tuvo palabras de agradecimiento por el documental. "Lo único que pudo decir con su castellano era 'gracias'", compartió Ben-Tasgal.

El periodista y productor concluyó diciendo: "Cuando cada uno de nosotros nos acordamos de una de las personas víctimas del terrorismo, entonces no nos olvidamos del fenómeno que es asesinar a civiles inocentes para conseguir un objetivo político".