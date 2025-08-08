“Se ve una falta de voluntad política del presidente Noboa de resolver el crimen”: Hija del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, asesinado en 2023

Fernando Villavicencio, candidato a la Presidencia de Ecuador, fue asesinado en la campaña para las elecciones extraordinarias de 2023, a 11 días de los comicios.

El político fue ultimado por sicarios a la salida de un mitin político en el centro norte de Quito, el 9 de agosto de ese año.

Hoy, a dos años de aquel oscuro momento, su crimen aún sigue sin resolverse y la supuesta falta de movimiento por parte de la Fiscalía ha provocado la respuesta de su familia.

Amanda Villavicencio, hija del excandidato presidencial ecuatoriano, ofreció una entrevista en La Tarde de NTN24.