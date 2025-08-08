NTN24
Crimen en Ecuador

“Se ve una falta de voluntad política del presidente Noboa de resolver el crimen”: Hija del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, asesinado en 2023

agosto 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Amanda Villavicencio, hija del excandidato presidencial ecuatoriano, ofreció una entrevista en La Tarde de NTN24.

Fernando Villavicencio, candidato a la Presidencia de Ecuador, fue asesinado en la campaña para las elecciones extraordinarias de 2023, a 11 días de los comicios.

El político fue ultimado por sicarios a la salida de un mitin político en el centro norte de Quito, el 9 de agosto de ese año.

Hoy, a dos años de aquel oscuro momento, su crimen aún sigue sin resolverse y la supuesta falta de movimiento por parte de la Fiscalía ha provocado la respuesta de su familia.

Visitante observa cuadro de la tragedia de Hiroshima - Foto EFE
Hiroshima

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Vicky Dávila - EFE
Colombia

"Petro quiere quedarse porque él en el fondo es como Chávez, como Maduro, como Fidel y puede ser peor": precandidata Vicky Dávila lanza advertencias sobre el Gobierno Petro

Foto de referencia (AFP)
Marina

Alto mando de la Marina de EE. UU. lanza advertencia sobre el Ejército venezolano: "no es una nación estable"

Bill y Hillary Clinton - Foto AFP
Caso Jeffrey Epstein

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Gobierno de Perú rechaza declaraciones del presidente Petro sobre supuesta apropiación de un territorio colombiano

