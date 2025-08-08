¿Se acerca el fin del régimen de Nicolás Maduro? Experto analiza los últimos anuncios de EE. UU.

El Gobierno de Estados Unidos duplicó su recompensa por información que conduzca a la captura del jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos federales por tráfico de drogas.

Posteriormente, medios como el New York Times informaron que el presidente Donald Trump firmó una directiva para que las Fuerzas Militares de los Estados Unidos comiencen a usar sus capacidades armadas contra los carteles de la droga de Latinoamérica que han sido designados como organizaciones terroristas.

Este es el caso del Cartel de los Soles en Venezuela, que recibió esta designación recientemente y es liderado por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, por quienes Estados Unidos ofrece recompensas de US$50 millones, US$25 millones y US$15 millones, respectivamente.

¿Se acerca el fin del régimen de Nicolás Maduro?

Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana, ofreció una entrevista en El Informativo USA de NTN24 para hablar del tema.