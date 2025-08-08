NTN24
Viernes, 08 de agosto de 2025
Recompensa por Maduro

"Es la cabeza de un terrorista y, todo lo que se pueda hacer para su detención, es válido”: Iván Simonovis sobre duplicación de la recompensa por la captura de Maduro

agosto 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En entrevista con el programa La Tarde de NTN24, el analista de inteligencia se refirió al reciente anuncio de Estados Unidos de duplicar la suma de dinero por la captura del cabecilla del régimen de Venezuela.

El analista de inteligencia Iván Simonovis se refirió en NTN24 al reciente anuncio de Estados Unidos de duplicar la recompensa por la captura del cabecilla del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos federales por narcotráfico.

El jueves 7 de agosto, la fiscal federal de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado aumentaron el monto a $50 millones de dólares, una cifra que duplica los 25 millones fijados en enero.

Ante dicho tema, Simonovis aseguró que la reciente determinación “deja muy claro el interés que existe del Gobierno estadounidense sobre Nicolás Maduro y las personas que lo acompañan en la dictadura de Venezuela”.

“Venezuela es el pivote de la desestabilización regional, incluyendo a Estados Unidos”, señaló.

En esa misma línea, Simonovis argumentó, con base a reportes de la prensa estadounidense, que hay directrices para que las fuerzas de defensa lleven a cabo operaciones en alta mar o en sitios específicos donde se asuma que hay terroristas que eventualmente puedan ser una amenaza para Estados Unidos.

El anuncio sobre el aumento de la recompensa por la captura de Maduro tiene lugar dos semanas después de que Estados Unidos designó al Cartel de los Soles de Venezuela como organización terrorista, el cual es "dirigido por el dictador Maduro", según informaron las autoridades norteamericanas.

Ante eso, Simonovis aseguró que Estados Unidos se enfrenta a un individuo que maneja operaciones terroristas. “Va tener muchísima más importancia que se le ponga precio a su identificación, su ubicación…”, añadió .

Por otro lado, mencionó la posible materialización de la captura de Maduro tras el anuncio norteamericano: “Es un terrorista, es la cabeza de un terrorista y, todo lo que se pueda hacer para su detención o neutralización, es válido”, sentenció.

