"Si él se atrinchera y sigue en esa posición intransigente, el costo va a ser mayor": Antonio de la Cruz, analista político, sobre recompensa por Nicolás Maduro

El gobierno de Estados Unidos ha tomado una medida sin precedentes al duplicar a 50 millones de dólares la recompensa ofrecida por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano.

Esta decisión intensifica la presión sobre el gobierno de Caracas y marca un nuevo enfoque en la política estadounidense hacia Venezuela.

Según el analista Antonio de la Cruz, presidente de Inter American Trends, esta acción forma parte de una nueva doctrina estratégica de la administración Trump.

"Esto es una cacería judicial", afirma De la Cruz. “El objetivo es neutralizar estructuras que desafían la soberanía estadounidense, desestabilizan regiones y utilizan el poder estatal para proteger redes delictivas” agregó.

De acuerdo con Antonio de la Cruz el cartel de los soles ya no es una organización clandestina, es un aparato político criminal que tiene fachadas de Estado. “Estados Unidos está es reconfigurando cómo enfrentar a estos carteles que son una amenaza por el fentanilo y por la cocaína”, puntualizó.

Debido a la cifra monetaria actualizada, Maduro desplazó a otros jefes terroristas y del narcotráfico en el listado de los más buscados por Washington.

“Hoy Maduro, si no se atrinchera y sigue creyendo que él puede resistir esto que está sucediendo, se está equivocando. Hoy su mejor decisión es buscar cómo irse porque ya lo dijo ayer la fiscal. Vamos a estar hasta el final ante la justicia, vamos a estar ante la justicia de los Estados Unidos. Ya con esa afirmación, las posibilidades de negociación de Maduro se reducen mucho”, afirmó.

“Lo que puede conseguir es salir de Venezuela a un país donde puedan garantizarle que pueda irse con su familia y sus bienes que tiene en el exterior y no terminar en una cárcel aquí. Si él se atrinchera y sigue en esa posición intransigente de no lograr que se de una transición en Venezuela hacia la democracia, el costo para él va a ser mayor”, agregó.