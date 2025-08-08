Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. reveló detalles sobre cómo los informantes pueden entregar información para capturar a Maduro: “Pueden hablar con nosotros en español”

La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Amanda Roberson, se refirió en el programa La Noche de NTN24 al aumento de la recompensa por la captura del cabecilla del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro.

La funcionaria de la administración estadounidense indicó que la determinación es “la última de una serie de medidas” que se han tomado.

“Sabemos que hace mucho tiempo, hace décadas, Maduro está liderando el Cartel de los Soles, que está haciendo posible el tránsito de drogas hacia los Estados Unidos. Esto representa una amenaza clara a nuestra seguridad nacional, así que estamos usando todas las medidas necesarias para frenar su narcoterrorismo (...) Hemos estado trabajando por años para frenar las acciones de Nicolás Maduro y vamos a continuar trabajando. Esta medida es solo la última de una serie de medidas que hemos tomado”, sentenció.

Por otro lado, Roberson reveló detalles sobre cómo los informantes pueden brindar información a Estados Unidos que permita la captura del cabecilla del régimen venezolano.

“Cualquier persona que tenga información que conduzca al arresto de Maduro puede estar en contacto con nosotros, con nuestros oficiales de justicia a través de la página oficial de la DEA (https://www.dea.gov/submit-tip). Ahí pueden entrar, pueden encontrar toda la información necesaria para comunicarse con nosotros. También hay una línea telefónica (1-202-307-4228) que pueden llamar, pueden hablar con nosotros en español sin problema”, agregó subrayando que el programa de recompensa del gobierno de Estados Unidos mantiene la confidencialidad de cualquier persona que tenga información sobre el arresto.

En cuanto a los cargos federales que enfrenta Maduro en territorio norteamericano y las posibles penas que enfrentaría, la funcionaria norteamericana señaló que la evidencia apunta a que Maduro, como líder del Cartel de los Soles, ha transitado millones de drogas, de cocaína y otras drogas hacia los Estados Unidos. “Sabemos el daño que le ha causado a la gente de Venezuela actuando como dictador. Entonces vamos a ver cuáles van a ser las consecuencias para sus acciones, pero sabemos que van a ser consecuencias muy serias”, añadió.

Finalmente, Robertson aseguró que el propósito de Estados Unidos es llevar al dictador Nicolás Maduro a la justicia, como lo dijo el secretario Marco Rubio. “Es por eso que hemos anunciado esta nueva oferta de recompensa por su arresto. Entonces, vamos a continuar tomando las medidas necesarias para detener a Nicolás Maduro y para atacar él y sus acciones”, concluyó.