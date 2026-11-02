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Lunes, 02 de noviembre de 2026
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Régimen venezolano

Sin apretón de manos: primeras imágenes de la reunión entre el secretario Marco Rubio y Oliver Blanco, canciller del régimen venezolano, en Washington

noviembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Se trató de una reunión muy breve que duró menos de cinco minutos, según conoció NTN24 con una corresponsal a las afueras del Departamento de Estado.

Este lunes, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y el canciller del régimen venezolano, Oliver Blanco, se reunieron en Washington.

Se trató de una reunión muy breve que duró menos de cinco minutos, según conoció NTN24 con una corresponsal a las afueras del Departamento de Estado.

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Tampoco hubo conversación con la prensa, como sí la hubo en otros encuentros.

En las primeras imágenes divulgadas se observó la salida y la entrada a la oficina en la sede en Washington de Rubio y Blanco.

Alrededor aparecieron las banderas de Venezuela y Estados Unidos, no obstante, entre los funcionarios no hubo ni siquiera un apretón de manos.

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Cabe recordar que la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, sacó de la Cancillería a Félix Plasencia días atrás.

El nuevo canciller, Oliver Blanco, en su momento fue mano derecha del expresidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, hasta que oficialmente se unió al chavismo.

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