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Miércoles, 28 de octubre de 2026
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Accidente

Camión perdió el control y cayó sobre una vivienda en la autopista Caracas-La Guaira

octubre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Camión cayó sobre una vivienda en la autopista Caracas-La Guaira - Fotos: Instagram
Camión cayó sobre una vivienda en la autopista Caracas-La Guaira - Fotos: Instagram
De acuerdo con los reportes preliminares, al menos una persona resultó lesionada.

Un camión de carga pesada cayó por una pendiente y terminó impactando contra una vivienda ubicada en las zonas bajas de la autopista Caracas-La Guaira este 28 de octubre.

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De acuerdo con los reportes preliminares, al menos una persona resultó lesionada. Tras el impacto, el vehículo quedó volcado sobre la ladera y causó daños en la estructura de la vivienda.

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Al lugar acudieron efectivos de los Bomberos y otros organismos de seguridad, quienes realizaron labores de atención y evaluación de los daños, además de tomar medidas para resguardar la zona.

Hasta el momento, no se han precisado las causas del accidente. Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar qué provocó que el conductor perdiera el control del vehículo.

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El Observatorio de Seguridad Vial (OSV) plantea reforzar los controles viales y promover campañas de educación para prevenir accidentes.

Puntualmente, la organización expone la necesidad de establecer una política de educación vial permanente que permita prevenir accidentes y reducir la pérdida de vidas en las carreteras.

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