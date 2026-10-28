Camión perdió el control y cayó sobre una vivienda en la autopista Caracas-La Guaira

Un camión de carga pesada cayó por una pendiente y terminó impactando contra una vivienda ubicada en las zonas bajas de la autopista Caracas-La Guaira este 28 de octubre.

VEA TAMBIÉN Accidentes viales en Venezuela dejan 4.822 fallecidos y lesionados en lo que va de año, según el OSV o

De acuerdo con los reportes preliminares, al menos una persona resultó lesionada. Tras el impacto, el vehículo quedó volcado sobre la ladera y causó daños en la estructura de la vivienda.

VEA TAMBIÉN Imprudencia de un conductor estuvo a punto de causar una tragedia en Chacao: Motorizado salió expulsado en el choque o

Al lugar acudieron efectivos de los Bomberos y otros organismos de seguridad, quienes realizaron labores de atención y evaluación de los daños, además de tomar medidas para resguardar la zona.

Hasta el momento, no se han precisado las causas del accidente. Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar qué provocó que el conductor perdiera el control del vehículo.

VEA TAMBIÉN Rescatan a conductor atrapado luego de que un árbol aplastara la cabina de su gandola en el estado Miranda o

El Observatorio de Seguridad Vial (OSV) plantea reforzar los controles viales y promover campañas de educación para prevenir accidentes.

Puntualmente, la organización expone la necesidad de establecer una política de educación vial permanente que permita prevenir accidentes y reducir la pérdida de vidas en las carreteras.