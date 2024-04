Sylvester Stallone contó que sufrió una lesión que obligó que el guion de ‘Rocky II’ fuera cambiado de último minuto

Uno de los papeles más importantes en la carrera del famoso actor Sylvester Stallone es el que interpretó en la cinta de ‘Rocky II’, película cuyo guion tuvo que ser cambiado de último minuto debido a una lesión que sufrió durante el rodaje.

Durante una entrevista con el medio TMZ, la estrella de Hollywood reveló que, para la preparación de la película fue entrenado por la leyenda Franco Columbu, quien le propuso participar en una competencia de press de banca.

En dicho ejercicio, Stallone sufrió una grave lesión al desgarrarse el pectoral, lo que hizo que el guion de la cinta tuviera que ser modificado un mes y medio de empezar las grabaciones.

Esto hizo que la dirección que se tenía prevista para la película tomara otro rumbo y para que el personaje de Sylvester, Rocky Balboa, quien es conocido por ser zurdo, tuvo que aprender con su mano derecha como consecuencia de la lesión que sufrió el actor.

Stallone, de 77 años, enfatizó durante la entrevista, que compartió con Arnold Schwarzenegger, que esto le enseño a pulir mucho más su determinación a la hora de superar el dolor para poder seguir adelante.

En la entrevista con TMZ, los dos actores también hablaron sobre su legendaria rivalidad, por la que durante varios años duraron compitiendo por casi todo lo que hacían, desde guiones, hasta el mayor número de enemigos eliminados en las películas que participaban.

El punto más alto de su rivalidad se dio en 1991, cuando el actor de ‘Terminator’ logró engañar a Stallone para que protagonizara la comedia de acción de policías ‘Stop! Or My Mom Will Shoot’.

De hecho, en 2022 se refirió a esta hazaña durante una entrevista en la que contó que: “Leí el guion y era una mierda. Seamos sinceros. Me dije a mí mismo: ‘No voy a hacer esta película’. Entonces acudieron a Sly, y Sly me llamó: ‘¿Han hablado alguna vez contigo de hacer esta película? Y yo dije, sí, estaba pensando en hacerla”.

“Esta película es una idea realmente brillante. Cuando lo oyó, como estaba en la competencia, dijo: ‘Cueste lo que cueste, haré la película’. Y, por supuesto, la película se fue a pique”, añadió.

Lo que los pudo acercar fue, junto con Bruce Willis, se convirtieron en inversores de la cadena de restaurantes temáticos Planet Hollywood, algo que les permitió dar inicio a su amistad tras varios años de rivalidad.