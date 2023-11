“Todas nuestras esperanzas han sido arrebatadas”: estrella de la serie Game of Thrones habló sobre la muerte de su hija

Una devastadora noticia ha causado conmoción en el mundo del cine y la televisión, luego de conocerse que la hija de una importante estrella de la famosa serie de ‘Game of Thrones’, murió recientemente.

Se trata del actor irlandés Thor Björnsson, reconocido por interpretar a Ser Gregor Clegane “La Montaña” en la serie ‘Game of Thrones’ basada en los populares libros del escritor estadounidense, George R.R. Martin.

Por medio de su cuenta de Instagram, el actor publicó un post en el que anunció la triste noticia de la muerte de su hija Grace Morgan Hafthorsdottir, fruto de su matrimonio con la modelo, Kelsey Henson, quien nació y falleció el pasado 8 de noviembre.

Tras 21 semanas y media de gestación, la pequeña falleció a causa de la muy conocida ‘muerte fetal’, por lo cual la modelo tuvo que ser inducida a un aborto.

“Con nacimiento muerto/aborto retrasado. Con gran dolor anunciamos el nacimiento de nuestra hija, Grace Morgan Hafthorsdottir, nacida el 8 de noviembre a las 21 semanas y media de gestación”, inició diciendo el artista.

En el escrito, Björnsson explicó: “después de una notable disminución en el movimiento, descubrimos que su corazón había dejado de latir. Las palabras no pueden describir nuestro dolor por esta pérdida o nuestra felicidad por poder pasar tiempo con nuestra hija”.

“Ella es absolutamente hermosa, con pestañas y cejas rubias y una pequeña sonrisa para mamá y papá. El amor que sentimos por ella es abrumador. El dolor que sentimos estará con nosotros para siempre, pero también el amor”, añadió.

El actor comentó que tras la muerte de su pequeña “todas nuestras esperanzas y sueños para ella nos han sido arrebatados, pero sé que estaré con ella otra vez. Su espíritu vive a través de nosotros y sus hermanos”.

Thor también les pidió a sus seguidores y fanáticos tener mucho respeto en este momento, así como también “les pedimos que respeten nuestra privacidad en este momento mientras lamentamos esta insoportable pérdida. Gracias a todos por sus amables palabras y apoyo”.

Por su parte, la modelo contó que, tras la triste noticia, recibieron un ramo de flores sin firma con mensaje en el remitente anónimo lamentó la muerte la bebé de la pareja de famosos y donde aseguró que “nuestros corazones están con ustedes dos durante este momento increíblemente difícil. Estamos aquí para ayudarlos, si hay algo que podamos hacer para ayudarlos. Te enviamos amor, fuerza y comodidad”.

Ante esto, Kelsey, compartió la nota en su historia de Instagram, en donde escribió: “recibimos esta tarjeta con flores, pero sin firma y no estamos seguros de si fue intencional o no. Si no, no dude en informarnos que lo envió; de lo contrario, gracias y gracias a todos los que enviaron tarjetas, flores, mensajes, comentarios y su apoyo”.

“Aunque no puedo enviar mensajes a todos, he leído cada uno de sus mensajes y he sentido su bondad y amor. Gracias a todas las familias y mujeres que se abrieron conmigo y compartieron sus propias pérdidas. Es de gran ayuda saber que no estamos solos, que puedo hablar con otras personas que me entenderán completamente y no juzgarán mis pensamientos y sentimientos. Gracias a todos”, añadió.

El pasado 19 de octubre, la pareja anunció que estaban en la dulce espera por medio de una publicación en Instagram, en donde mostraron la ecografía al lado de su hijo Stormur.