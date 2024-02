"Tu fanaticada femenina conmigo se las tiene que ver": Shakira y Alejandro Sanz más cercanos que nunca

La cantante colombiana Shakira ha sorprendido a sus fanáticos al mostrar a través de sus redes sociales su último encuentro con el reconocido cantante español Alejandro Sanz.

La barranquillera compartió una serie de videos en los que se les puede ver disfrutando de un día en el salón de belleza, compartiendo un momento muy cercano mientras son atendidos por estilistas.

VEA TAMBIÉN Una influencer sería la mujer con la que Peso Pluma le habría sido infiel a Nicky Nicol; la señalada se pronunció al respecto o

En uno de los videos, Shakira extiende su mano hacia su colega para decirle: "Así sí me gusta asistir a la 'pelu'".

Ambos artistas también conversaron sobre cambios de imagen y Sanz mencionó que la colombiana es quien le aconseja sobre su apariencia: "Es que le gusta jugar con mis looks... soy como su juguetito".

La cantante de "Waka Waka" no dudó en mostrar el resultado final del cambio de imagen de Sanz en su cuenta de Instagram, diciendo: "Chicas, se los he dejado divino".

Y luego remató: “Tu fanaticada femenina, conmigo se las tiene que ver”.

Aunque no se sabe el lugar exacto al que acudieron juntos, se especula que Alejandro Sanz se encuentra en el continente americano debido a la graduación de su hija mayor, Manuela Sánchez, en México.

Cabe destacar que este encuentro es significativo, ya que en enero de 2024 se celebraron los 17 años de la exitosa colaboración entre Alejandro Sanz y Shakira en el tema "Te lo agradezco, pero no".

VEA TAMBIÉN Así reaccionó Enrique Iglesias cuando una fanática se le puso en frente y le cantó "Tu Héroe" en un concierto o

A través de las redes sociales, Sanz expresó su gratitud hacia la colombiana por bailar la vida junto a él, incluso en los momentos en los que han tenido que decir que no. La respuesta de Shakira no se hizo esperar, allí escribió "Love this", mostrando su aprecio por el mensaje.

Los fans de ambas estrellas se han emocionado al ver este reencuentro en el salón de belleza, evidenciando la fuerte amistad y apoyo que existe entre ambas figuras de la música.

Sin duda, este momento ha dejado a los seguidores emocionados y a la expectativa de futuras colaboraciones entre estos talentosos artistas.