Video: La desbordada celebración de Miss Teen Nevada USA 2023 que se hace viral tras ganar la corona

Se llevó a cabo la competencia de Miss Nevada Teen USA 2023, un concurso que comenzó en 1983 y que busca elegir entre las concursantes a la representante del estado para concursar en el certamen de Miss Teen USA.

VEA TAMBIÉN Viral: fanático captó la emoción del público tras gol con el que Colombia derrotó a Alemania en el Mundial Femenino o

La ganadora de la edición 2023 fue Emily Cox, quien no pudo contener la emoción de haberse ganado la corona y su reacción se hizo viral en las redes sociales, pues no resultó ser la común celebración de las reinas de belleza a ganar.

En el clip que se viralizó se observa a Cox frente a la otra candidata opcionada al título y cuando escucha el veredicto final, comenzó a gritar y saltar, olvidó el abrazo protocolario con su rival y simplemente se agachó a llorar de la alegría.

Los comentarios no se han hecho esperar, tanto de quienes se alegran por ella y consideran que así se festeja algo por lo que tanto se ha luchado, como de quienes consideran que exageró mucho en su celebración.

“Eso se llama ‘no pudo controlar su felicidad’”, “deben enseñarles también a reaccionar si ganan, ordinaria”, “no somos robots tenemos sentimientos. Me encanta”, “fea esa reacción”, “está feliz y no lo disimula”, “ni que hubiera ganado el Miss Universe”, “Casi mata a la otra del sus to”, “es normal, está feliz”, entre otros han sido los comentarios.

VEA TAMBIÉN Miss Italia prohíbe la participación de concursantes trans en el certamen o

La nueva Miss Nevada Teen 2023 también se desahogó en su cuenta de Instagram y escribió: “Los sueños se hacen realidad. Mi mayor sueño se hizo realidad y fui coronada como tu nueva MISS NEVADA TEEN USA ¡Me siento tan honrado y bendecido de tener esta oportunidad y no puedo esperar a ver lo que nos depara el resto de este año!”