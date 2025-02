¿Xenofobia o mal manejo de la situación? Claves para entender la polémica presentación interrumpida de George Harris en Viña del Mar

El comediante venezolano George Harris, fue uno de los artistas invitados al famoso Festival de Viña del Mar que año tras año se realiza en la Quinta Vergara, Chile. Este domingo 23 de febrero se dio inicio al espectáculo que reúne a un público multitudinario.

Harris fue el segundo en pisar el escenario, luego de la presentación del salsero Marc Anthony. A pesar de que el venezolano fue recibido con una gran ovación, la situación cambió de inmediato. Tras un par de chistes, parte del público chileno empezó a pitarlo, situación que generó incomodidad en el comediante.

"Esto es complicado, yo no vine amargarle la vida a nadie, si ustedes querían que yo me vaya, yo me voy, no pasa nada, mi avión sale igualito para Estados Unidos en dos días, yo viene a darle mi cariño , si ustedes quieren que yo me vaya, este es su país y yo respeto", dijo entre los aplausos y silbidos.

Por su parte, los animadores del evento, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda intentaron interceder en la situación. Pero aunque no dialogaron con las personas que abuchearon, le señalaron a Harris que "no debió pelear".

"Yo no quiero insistir en esto, qué lástima que ganen los malos siempre. Qué lástima que la gente, la mayoría, se pierda un show porque hay unos pocos que quieren pitar todo el show. De verdad muchísimas gracias por la oportunidad. Te amo, Chile, aunque haya algunas personas que sean complicadas. Gracias, Venezuela, por llenar este lugar", expresó el comediante.

Influencers, humoristas y artistas venezolanos utilizaron sus redes sociales para solidarizarse con el comediante, mientras la prensa chilena mantiene que no se trató de un acto de xenofobia, sino un mal manejo de la situación.

George Harris, quien vive en los Estados Unidos desde hace 14 años, denunció que recibió amenazas de muerte luego de que difundieron unas publicaciones donde habló del expresidente Salvador Allende y del actual jefe de Estado, Gabriel Boric, lo generó molestia entre los chilenos.

Él pensó en renunciar a Viña, pero tras una reunión con los ejecutivos del festival, decidieron mantener su participación en el evento.

En septiembre del año pasado, el venezolano realizó un show en el Movistar Arena de Chile donde tuvo un sold out y demostró su gran convocatoria.