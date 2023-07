¿Qué motiva a los migrantes a dejar atrás sus hogares?

Según datos de las Naciones Unidas, el 32% de la población de América Latina y el Caribe vive en situación de pobreza y el 13% en pobreza extrema.

En una caravana a punto de llegar a la frontera con Estados Unidos, un migrante peruano nos cuenta cómo, tras más de un mes y medio de viaje, anhela llegar a su destino, para ponerse a trabajar.

“Quiero ir a los Estados Unidos a trabajar legalmente y quiero dejar a mi país en alto porque he estudiado 3 años de gastronomía”, dice.

La violencia de género también fuerza a miles de mujeres a escapar de sus países. En América Latina y el Caribe se encuentran 14 de los 25 países con más feminicidios.

Adela, cuyo nombre real no revelamos por su seguridad, es una migrante nicaragüense que busca asilo en Estados Unidos, pues asegura que su vida corre peligro en su país.

“En Nicaragua abusaron de mí. Varios policías me tuvieron presa, me violaron. Me torturaron. Por eso no puedo regresar a mi país, porque he sufrido mucho”.

Las dictaduras y los conflictos políticos encabezan la lista de motivos que impulsan a las personas a emigrar. Una de las más notables, es la de Venezuela, que en los últimos cinco años, ha desatado una ola migratoria hacia todo el continente.

Desde un campamento de migrantes, en Matamoros, México, la venezolana Hilda Leal dice haber llegado al último desafío de su travesía: cruzar el temido río Bravo.

“Pasamos muchos países para poder llegar aquí y es fuerte. El viaje es duro, es difícil. Toca buscar al otro lado un sueño, metas, vivir mejor, calidad de vida, calidad humana, de todo”.

Al final, todos los migrantes buscan un objetivo común: una mejor vida para ellos y sus familias.