Filadelfia, la ciudad en donde se escribió la historia de Estados Unidos en la que el Mundial de Clubes tuvo un capítulo aparte

La ciudad de Filadelfia, ubicada en el estado de Pensilvania, es una de las 12 sedes del Mundial de Clubes que se juega desde mediados del pasado mes de junio en Estados Unidos.

En Filadelfia, literalmente, se escribió la historia de Estados Unidos y ahora se acaba de escribir un nuevo capítulo del fútbol en el Mundial de Clubes pues la ciudad albergó ocho importantes partidos del torneo.

Fue sede de los partidos por el Grupo D Flamengo vs Espérance Sportive, Flamengo vs Chelsea y Espérance Sportive vs Chelsea. También hospedó los juegos del Grupo G Manchester City vs Wydad AC y Juventus FC vs Wydad AC así como el encuentro entre FC Salzburg y Real Madrid.

La ciudad también albergó el partido de octavos entre Palmeiras y Botafogo y el encuentro de cuartos de final entre Palmeiras y Chelsea, que el próximo domingo juega la final del torneo ante el PSG.

Filadelfia es una ciudad cargada de historia. Es reconocida como la primera capital de Estados Unidos. Su famosa Campana de la Libertad es un ícono de la independencia.

Cuenta además con el edificio Independence Hall que es el que aparece en los billetes de 100 USD justo al reverso de la imagen de Benjamín Franklin. Allí se firmó la Independencia de Estados Unidos y el acta original reposa allí.

La ciudad también cuenta con el Philadelphia Museum of Art en donde se encuentran unas famosas escaleras por la que pasó Rocky, el boxeador de la famosa zaga de película.