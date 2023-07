La realidad que se esconde detrás de la rutina de belleza de alisar el cabello afro y rizado

Los alisadores de cabello son parte de la rutina de belleza de muchas personas. Pero varios estudios han vinculado su uso al cáncer.

Una de las investigaciones más recientes, por ejemplo, encontró que la probabilidad de desarrollar cáncer uterino se duplica para las mujeres que usan alisadores más de 4 veces al año.

Y es que estos productos suelen tener sustancias químicas que son cancerígenas o que afectan los procesos hormonales en el cuerpo, lo cual podría contribuir a diversos problemas de salud.

Entre 2022 y 2023, en Estados Unidos se han presentado más de 100 demandas contra empresas que fabrican alisadores, incluyendo la gigante L'Oréal. Las demandantes alegan que estas compañías estaban al tanto del daño que podrían causar sus productos y aún así los vendieron.

Por supuesto la decisión de alisarnos o no el cabello es muy personal. Pero hay una realidad que no podemos ignorar.

“Yo creo que hay distintas oportunidades que podemos variar nuestra apariencia. Ese no es el problema. El tema es la motivación por la que yo lo hago. Tenemos que ser conscientes de que nuestra decisión, que coloca en riesgo nuestra salud y vida, tiene que ver con el racismo”, comenta la activista afroperuana Sofía Carrillo.

Ese racismo ha llevado a que se asocien los afros y los rizos con lo sucio, lo desordenado, lo poco profesional, con lo negativo. Alrededor del mundo, muchas niñas y mujeres enfrentan discriminación y estigma; incluso se les prohíbe ir a clases o al trabajo con su pelo natural o con peinados como trenzas.

“Yo particularmente hace 15 años que usé mi afro públicamente por primera vez. Sufrí demasiada agresión, violencia en las calles, burlas, insultos. Esto ha cambiado en los últimos años, muchas más mujeres afrodescendientes están apostando por tener el cabello natural, que no es un simple look, que no es moda. Es identidad, es decir que estamos orgullosas de ser como somos y que con este cabello podemos estar en donde queremos estar”, agrega Carrillo.

Para Sofía, este tipo de cambios sociales comienzan en la familia, enviando mensajes positivos y de aceptación a los niños y niñas con el cabello afro y rizado.

Además, afirma que la educación y los medios de comunicación deben jugar un rol en dar a conocer la maravillosa diversidad de nuestro mundo.