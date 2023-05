Presidente de México reafirma su apoyo a EE. UU. para evitar caos en la frontera tras el fin del Título 42

En medio de su conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió al fin del Título 42.

El mandatario mexicano aseguró este jueves que su gobierno está cooperando con el de Estados Unidos para que no haya caos ni violencia en la frontera ante la conclusión del Título 42.

“No acordamos reforzar la frontera con él, no lo acordamos, nosotros tomamos la decisión. Sí habrá un reforzamiento, pero llevan instrucción de no utilizar la fuerza. No tengo idea de cuántos elementos, pero sí requirió de que se esté pendiente para evitar provocaciones”, aseveró el mandatario.

Asimismo, advirtió que los traficantes están engañando a los migrantes para cobrarles altas sumas de dinero por “ayudarlos a cruzar a Estados Unidos” y de esta manera exponiéndolos a muchos peligros.

“Hemos estado recibiendo información de que muchos traficantes de personas que están ofreciendo llevar por ocho o diez mil dólares a migrantes a la frontera”, puntualizó.

Cabe destacar que con el fin del Título 42 cientos de migrantes se han apresurado en cruzar la frontera entre Estados Unidos por temor a que las medidas anunciadas por la administración de Joe Biden sean aún más duras.

Tras estar activo durante varios años como una medida sanitaria por el covid-19, el Título 42 será derogado este jueves 11 de mayo a las 11:59 pm y dar paso al Título 8, que criminaliza los cruces fronterizos ilegales y hace casi imposible la futura residencia legal.

Con ello, los migrantes irregulares tendrán prohibido ingresar a territorio estadounidense durante cinco años y un posible enjuiciamiento penal. Por otra parte, el gobierno ha introducido algunas vías legales para que los migrantes puedan entrar al país.

Una de las medias son los centros de procesamiento que se están abriendo en Guatemala y Colombia, en los que hasta mil personas pueden ingresar diariamente a través de los cruces terrestres con México solamente si consiguen una cita en una aplicación.